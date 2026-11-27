باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مایک پمپئو، وزیر خارجه اسبق آمریکا و رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا)، گفت احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا را بررسی می‌کند.

پمپئو روز جمعه در پادکست «ژنرال و خبرنگار» در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ گفت: «من و همسرم سوزان در حال بررسی این هستیم که بهترین راه برای خدمت کردن چیست. اگر فرصتی پیدا کنیم، اگر کسی از من بخواهد به تیمش بپیوندم یا اگر خودمان به این نتیجه برسیم که وارد رقابت شویم، این کار‌ها را انجام خواهیم داد».

او همچنین در اظهاراتی درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت حزب جمهوری‌خواه به دلیل «ناامیدی مردم آمریکا، به‌ویژه به دلیل هزینه‌های زندگی» شکست سنگینی متحمل شده است.

پمپئو از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ رئیس سیا و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، یعنی تا پایان دولت اول ترامپ وزیر خارجه آمریکا بود. او از حامیان اصلی سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران محسوب می‌شد.

پمپئو در دوران حضور در دولت ترامپ یکی از وفادارترین اعضای کابینه به او بود، اما پس از خروج از دولت، به‌تدریج انتقاد‌هایی نسبت به او مطرح کرد. او در سال ۲۰۲۳ از هزینه‌کرد دولت ترامپ انتقاد کرد و گفت این دولت طی چهار سال حدود ۶ تریلیون دلار بیش از درآمدش هزینه کرده است.

پمپئو همچنین در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت نکرد و در نهایت نیز وارد رقابت انتخاباتی نشد. ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد پمپئو را به دولت بعدی خود دعوت نخواهد کرد که نشان دهنده فاصله سیاسی این دو بود.

منبع: روزنامه تایمز