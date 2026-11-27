باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی انصارالله اعلام کرد نیرو‌های ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۴ حمله هوایی به صنعا، پایتخت یمن و استان‌های الجوف، تعز، عمران، حجه، صعده، حدیده، لحج، البیضاء و الضالع انجام داده‌اند.

سریع گفت جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون عربستان که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند، در این حملات مشارکت داشتند و موشک‌ها نیز از پایگاه نظامی عربستان در استان نجران شلیک شدند.

سخنگوی انصارالله تأکید کرد این حملات ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته که بیشتر آنها کودک بوده‌اند.

او همچنین افزود ائتلاف سعودی از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها در اوایل تابستان، ۶ هزار و ۳۸ حمله به مناطق مختلف یمن انجام داده است.

منبع: بریکینگ نیوز