\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u06a9 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0644\u062f \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0628\u0627 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0644\u062a \u0645\u0628\u0639\u0648\u062b\u060c \u0686\u0634\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f6\u060c \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0622\u062e\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06a9\u200c\u0641\u0627\u0631\u0644\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0