باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ۳ بازی مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز (شنبه هفتم آذر) در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و تیم‌های تراکتور، سپاهان و استقلال به مصاف حریفان خود می‌روند.

تراکتور – ذوب آهن/ شنبه ساعت ۱۵:۱۵

تیم فوتبال تراکتور در ۱۱ بازی توانسته ۲۳ امتیاز کسب کند و در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار بگیرد.

با توجه به اینکه سرخپوشان تبریزی نسبت به حریفان خود در صدر جدول بازی‌های کمتری انجام داده است، آنها این فرصت را دارند که با برتری برابر تیم ذوب آهن به صدر جدول نزدیک شوند.

تراکتوری‌ها با شکست سنگین برابر تیم الوصل امارات در لیگ نخبگان آسیا شانس چندانی برای صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد سرخپوشان تبریز تمرکز خود را معطوف به بازی‌های لیگ کردند تا در این رقابت‌ها به موفقیت برسند.

علاوه بر این، زنوزی مالک باشگاه بیان کرده که مقصر نتایج تراکتور در لیگ نخبگان آسیا هست و از جواد نکونام حمایت کرده است.

در حالی که شایعاتی مبنی بر پارگی رباط صلیبی امیر حسین حسین زاده مهاجم تراکتور مطرح شده بود، اما بعد از گرفتن‌ام آر آی مشخص شد که مصدومیتش جدی نیست و بعد از یکی، ۲ هفته می‌تواند در تمرینات گروهی شرکت کند.

البته نکونام در نشست خبری قبل از بازی با ذوب آهن اعلام کرد که روی امیر حسین حسین زاده ریسک نمی‌کند.

در آن طرف، تیم فوتبال ذوب آهن بعد از ۳ تساوی متوالی توانست هفته گذشته با برتری پرگل برابر شمس آذر نوار مساوی‌های خود را قطع کند و با ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان محمد ربیعی می‌خواهند با برتری برابر تیم تراکتور به دومین برد متوالی خود در لیگ برتر دست یابند، اما کار سختی جلوی هواداران تبریزی دارند.

تراکتور در ۱۶ بازی اخیر داخل خانه خود، در هیچ مسابقه‌ای نباخته است. همچنین از آخرین برد تیم ذوب آهن مقابل تراکتور بیش از ۲ سال گذشته است. علاوه بر این، ذوب آهن در ۵ بازی آخر خود، هرگاه نیمه اول را بدون گل خورده به پایان رسانده، بازی را باخته است.

تقابل جواد نکونام و محمد ربیعی سرمربی فعلی و قبلی تراکتور در بازی امروز جذاب و دیدنی خواهد بود.

استقلال- صنعت نفت آبادان/ شنبه ساعت ۱۷:۱۵

تیم فوتبال استقلال در شرایطی به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می‌رود که تنها تیم بدون باخت در لیگ برتر فوتبال است.

آبی پوشان پایتخت از ۱۱ بازی توانستند ۲۱ امتیاز به دست آورند و با ۳ بازی کمتر از رقبای خود در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار بگیرند.

شاگردان سهراب بختیاری زاده با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم صنعت نفت آبادان هستند تا فاصله امتیازی خود را با صدر جدول کاهش بدهند و روند رو به رشد خود را تداوم ببخشند.

استقلالی‌ها در لیگ نخبگان آسیا هم تاکنون نتایج خوبی کسب کردند و آنها با تساوی برابر تیم العین صدرنشین رقابت‌ها دست به کار بزرگی زدند و شانس خود را برای صعود در این رقابت‌ها افزایش دادند.

یاسر آسانی ستاره آلبانیایی استقلال به علت محرومیت قادر به همراهی تیمش در این بازی نیست بنابراین تیم صنعت نفت این فرصت را دارد تا از غیبت آسانی برای غلبه بر استقلال استفاده کند. همچنین عارف آقاسی مدافع ثابت و مطمئن آبی‌پوشان هم در این دیدار غایب است چون او هم مقابل استقلال خوزستان اخراج شد.

تیم صنعت نفت هم امید سینگ مهاجم ایرانی و هندی را به خدمت گرفته است بازیکنی که مدت‌ها پیش در فوتبال ایران حضور داشت.

حبیب فرعباسی هم در غم ازدست‌دادن خواهرزاده‌اش به سوگ نشسته و سهراب بختیاری‌زاده به او گفته برای حضور در این مسابقه اختیار با خودش است، اولویت خانواده است.

استقلال در ۱۴ بازی اخیر خود هیچ مسابقه‌ای را نباخته است. از آخرین برد آبی پوشان مقابل صنعت نفت آبادان بیش از ۲ سال گذشته است. همچنین استقلال در ۶ بازی آخر خود، هرگاه نیمه اول را بدون گل خورده به پایان رسانده، بازی را مساوی کرده است.

در آن طرف، تیم صنعت نفت آبادان هفته گذشته در دربی جنوب برابر استقلال خوزستان به برتری رسید و با ۱۳ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان پور موسوی به برد خارج از خانه برابر استقلال نیاز مبرم دارند تا از انتهای جدول فرار کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران آبی پوش دارند.

از آخرین برد تیم صنعت نفت آبادان مقابل استقلال بیش از ۹ سال گذشته است.

سپاهان- نساجی مازندران/ شنبه ساعت ۱۷:۳۰

تیم فوتبال سپاهان هفته گذشته برابر تیم فولاد خوزستان به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و با ۲۷ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

شاگردان محرم نویدکیا می‌خواهند از میزبانی خود استفاده کرده و با برد برابر نساجی صدر نشینی خود را تثبیت کنند.

در آن طرف، تیم نساجی مازندران هفته گذشته به تساوی بدون گل برابر آلومینیوم اراک دست یافت و با ۱۳ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سعید دقیقی به ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر سپاهان نیاز مبرم دارند تا از انتهای جدول فرار کنند.

سپاهان در ۱۰ بازی اخیر خود هیچ مسابقه‌ای را نباخته است. از آن طرف، تیم نساجی مازندران در ۵ بازی اخیر خارج از خانه خود، در هیچ مسابقه‌ای نباخته است.

همچنین از آخرین برد تیم سپاهان مقابل نساجی مازندران بیش از ۳ سال گذشته است. علاوه بر این، از آخرین برد تیم نساجی مازندران مقابل سپاهان بیش از ۶ سال گذشته است.