باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که یک طرح برای الزام وزارت دادگستری آمریکا به انتشار کامل اسناد پرونده جفری اپستین، پس از تعطیلات کنگره به مناسبت عید شکرگزاری، در مجلس نمایندگان به رأی‌گیری علنی گذاشته خواهد شد.

توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، روز جمعه با اعلام این موضوع از مردم خواست با نمایندگان خود در کنگره تماس بگیرند و آنها را به رأی مثبت به این طرح ترغیب کنند؛ به‌ویژه نمایندگان جمهوری‌خواهی که به گفته او «شاید پیام انتخابات میان‌دوره‌ای را دریافت نکرده باشند».

مسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت حمایت از این طرح تأکید کرد.

این طرح به دادستان‌های کل ایالت‌ها، اعضای کنگره و قربانیان اپستین اجازه می‌دهد در صورت عدم انتشار اسناد، از این وزارتخانه شکایت کنند.

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی، به سوءاستفاده و قاچاق دختران نوجوان متهم شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا در زمستان سال گذشته اعلام کرد بیش از ۳.۵ میلیون صفحه سند از اسناد مرتبط با اپستین منتشر کرده است؛ اما منتقدان می‌گویند هنوز میلیون‌ها سند منتشرنشده باقی مانده و بخش‌هایی از اسناد منتشرشده نیز بیش از حد سانسور شده‌اند.

منبع: آناتولی