باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشی از سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد که حدود ۱.۴ میلیون فلسطینی، معادل ۶۷ درصد ساکنان نوار غزه، تا پایان سال ۲۰۲۶ با سطوح بحرانی یا شدیدتر ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد که از این میان، ۲۱۲ هزار نفر در مرحله اضطراری قرار دارند.

این پیش‌بینی در گزارش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا با عنوان «کانون‌های گرسنگی» مطرح شده است. این گزارش، وضعیت ناامنی غذایی حاد را در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۶ تا مه ۲۰۲۷ بررسی می‌کند.

این گزارش هشدار داد که در صورت تداوم نیافتن ورود کالاهای تجاری و کمک‌های غذایی بشردوستانه، ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶، حدود ۹۰ درصد ساکنان غزه با سطوح بالای ناامنی غذایی حاد مواجه شوند.

در این گزارش، فلسطین در میان کانون‌های گرسنگی جهان که موجب نگرانی شدید هستند، قرار گرفته است. همچنین درگیری‌ها و فروپاشی اقتصادی به‌عنوان عوامل اصلی ناامنی غذایی حاد در این منطقه معرفی شده‌اند.

این گزارش توضیح داد که وضعیت امنیت غذایی در غزه پس از توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، به‌دلیل افزایش کمک‌های بشردوستانه، رو به بهبود گذاشت؛ اما در نیمه دوم سال ۲۰۲۶، در مقایسه با دوره آوریل تا ژوئن همان سال، به لیل تشدید محاصره از سوی رژیم تروریستی بار دیگر وخیم شد.

بر اساس این گزارش، ادامه درگیری‌ها، آوارگی، از دست رفتن منابع درآمد و محدودیت دسترسی به زمین‌های کشاورزی، موجب شده است که خانواده‌ها همچنان به‌شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته باشند.

این گزارش همچنین هشدار داد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود کمک‌ها، افزایش قیمت‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کمبود بودجه بشردوستانه، خطر تشدید بحران غذایی را در آستانه فصل زمستان افزایش می‌دهد.

منبع: آناتولی