باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت کار انگلیس شامگاه جمعه اعلام کرد که هدف یک حادثه سایبری قرار گرفته و در اقدامی احتیاطی، برخی از خدمات خود را به حالت تعلیق درآورده است.

سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد که این نهاد برای بررسی موضوع و بازگرداندن خدمات آنلاین در سریع‌ترین زمان ممکن، با دستگاه‌های دولتی متخصص در حوزه تهدیدات سایبری، از جمله مرکز ملی امنیت سایبری، همکاری می‌کند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که حملات و اختلالات دیجیتال در سطح جهان رو به افزایش است و پس از مجموعه‌ای از حوادث مشابه که در مدت اخیر، موسسات، شرکت‌ها و زیرساخت‌های انگلیس را هدف قرار داده‌اند، اتفاق افتاده است.

انگلیس سال گذشته با موجی از حملات سایبری مواجه شد که شرکت خودروسازی «جگوار لندرور»، فروشگاه زنجیره‌ای «مارکس اند اسپنسر»، فروشگاه بزرگ «هارودز» و مجموعه فروشگاه‌های تعاونی را هدف قرار دادند.

همچنین در ماه اوت گذشته، سه فرودگاه متعلق به گروه فرودگاه‌های منچستر (MAG) نیز هدف حملات سایبری قرار گرفتند.

انگلیس پیش‌تر بدون ارائه هیچ مدرکی بارها روسیه، چین، ایران و کره شمالی را به دست داشتن در عملیات سایبری علیه این کشور متهم کرده بود.

ژنرال راب مگوان، رئیس امنیت سایبری و عملیات ویژه انگلیس، نیز تاکید کرده بود که لندن در برابر این تهدیدات دست روی دست نخواهد گذاشت و به آنها پاسخ خواهد داد.

منبع: الجزیره