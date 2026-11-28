باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کشور‌های عضو پیمان دفاعی مکه شامل ترکیه، پاکستان و عربستان درباره نقشه راه پیوستن اعضای جدید به این ائتلاف گفت‌و‌گو کرده و بر سر برخی اصول عضویت به توافق رسیده‌اند.

فیدان پس از دومین نشست دوره‌ای کمیته سیاسی و دفاعی این پیمان گفت: «درباره اینکه چه نقشه راهی باید برای کشور‌های دیگری که خواهان عضویت هستند دنبال شود، گفت‌و‌گو کردیم. درباره برخی اصول تصمیم‌گیری کردیم. به‌طور خلاصه، همه‌چیز بسیار خوب پیش می‌رود».

وزیر خارجه ترکیه همچنین بر تقویت هماهنگی میان اعضای این ائتلاف تأکید کرد و نوشت: «ما همچنان در حال تقویت ظرفیت نهادی ائتلاف خود هستیم که با هدف کمک به امنیت، ثبات و رفاه در منطقه‌مان تشکیل شده است».

ترکیه، پاکستان و عربستان تابستان امسال در نشستی سه‌جانبه در مکه، توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود و اعضا متعهد شده‌اند همکاری‌های دفاعی و نظامی خود را گسترش دهند.

فیدان پیش‌تر گفته بود که کشور‌های دیگری نیز خواهان پیوستن به توافق دفاعی مکه هستند و اعضای آن قصد ندارند این ائتلاف را به سه کشور محدود کنند.

منبع: الجزیره