باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سهیل اسعد، مجری و مبلغ دینی آرژانتینی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب بازگشت برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور در روز‌های جنگ شده است؟ گفت: به‌نظرم مرحله ایرانِ امروز یک مرحله خاصِ تاریخی است؛ یعنی بسیاری از افراد به ایرانی نگاه می‌کنند، که در جهان یک فضا جدیدی را ایجاد کرده است. بازتاب این جنگ، بازتاب بین‌المللی برای تغییر نگاه مردم دنیا بود.

مجری برنامه «سپیده» ادامه داد: حضور میلیونی مردم به مدت ۲۸۰ شب جزو مسائل معمولی و ساده نیست و کسانی که در خارج از کشور به این پدیده نگاه می‌کنند برایشان بسیار جذاب است. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌گفتند ما به این دلیل می‌خواستیم در ایران حضور داشته باشیم، که در تجمعات با مردم باشیم و پرچم ایران را بلند کنیم.

این مبلغ آرژانتینی افزود: من احساس می‌کنم پیروزی ایران بسیار نزدیک است و آدم وقتی شاهد این حرکت تاریخی می‌شود، دوست دارد به این کاروان پیروزی ملحق شود. من احساس می‌کنم بسیاری از ایرانیانی که از ایران دور شده بودند، اکنون شاهد عزتمندی ایران شده‌اند و دوست دارند در این پیروزی سهیم شوند.

اسعد در واکنش به تغییر موضع برخی مخالفان جمهوری اسلامی که اکنون از نامناسب بودن شرایط زندگی در اروپا و غرب سخن می‌گویند و ایران را مکان مناسبی برای زندگی معرفی می‌کنند، افزود: قضاوت و حکم بسیاری از افرادی که در غرب زندگی می‌کنند، ارزشمند است؛ چون تجربه کسب کرده‌اند و از شرایط زندگی در ایران و خارج از کشور باخبرند.

وی خاطرنشان کرد: من هم که از خارج کشور به ایران آمده‌ام، بسیار مطالعه، تحقیق و تجربه کسب کرده‌ام، تا به این نتیجه برسم ایران مکان مناسبی برای زندگی است.