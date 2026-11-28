باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در پی حملات هوایی و تیراندازی نیرو‌های سعودی و تحرکات نظامی آنها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴ شهروند از جمله ۱۲ کودک به شهادت رسیده و ۲۰ نفر دیگر شامل ۸ کودک و یک زن زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت یمن در ادامه گفت که آمار شهدای حملات عربستان سعودی از زمان آغاز تشدید تنش در این کشور به ۵۲۴ شهید و ۱۰۵۱ زخمی افزایش یافته است.

شایان ذکر است که عربستان سعودی از مارس ۲۰۱۵ در چارچوب ائتلاف نظامی عربی، حملات خود علیه یمن را با هدف مقابله با جنبش انصارالله آغاز کرد.

این جنگ طی سال‌های گذشته خسارات گسترده انسانی و زیرساختی به یمن وارد کرده است. با وجود برقراری آتش‌بس در آوریل ۲۰۲۲، تنش‌ها به‌طور کامل پایان نیافت و اختلافات و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

منبع المسیره