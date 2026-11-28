نباشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۲۱ بازی، خطایی در محوطه جریمه آلومینیوم رخ نداد و ادامه بازی درست بود. کاظمی حدود ۴ دقیقه با داوران اتاق VAR صحبت می‌کرد. سوال من این است که چرا داور زمانی که دارد با داوران اتاق VAR صحبت می‌کند، اجازه می‌دهد در اطرافش بازیکنان جمع شوند و حرفهایش را بشنوند؟ او باید بازیکنان را دور کند و کار خودش را انجام بدهد.

او افزود: خطا‌ها و اخطار‌هایی که داور مسابقه داد همه آنها درست بودند. در دقیقه ۵۰ بازی، خطایی بر روی بازیکن آلومینیوم در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد. در دقیقه ۵۴ بازی، در محوطه جریمه پرسپولیس، توپ به دست بازیکن پرسپولیس خورد، اما خطای هند نبود و تشخیص داور مسابقه درست بود.

رودنیل بیان کرد: در دقیقه ۵۸ بازی، گل پرسپولیس صحیح بود. در دقیقه ۶۷ بازی، اعلام پنالتی به نفع آلومینیوم به درستی گرفته شد. پای مدافع پرسپولیس بیرون از محوطه جریم بود، اما دستش داخل محوطه جریمه بود. محل برخورد ملاک است و این برخورد در داخل محوطه جریمه رخ داد. اگر پای مدافع پرسپولیس داخل بود و دستش بیرون از محوطه جریمه بود در آن صورت صحنه پنالتی نبود.

کارشناس داوری تصریح کرد: در دقیقه ۷۱ بازی، زلفی پور به خاطر خطا بر روی بازیکن پرسپولیس باید کارت زرد می‌گرفت. در دقیقه ۸۳ در محوطه جریمه آلومینیوم ادامه بازی درست بود و خطایی بر روی اورونوف رخ نداد. تصمیمات کاظمی درست بود و مشکلی در این باره نبود.