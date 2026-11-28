باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با نتیجه تساوی یک بر یک برابر تیم آلومینیوم اراک متوقف شد که مهدی تارتار همچنان اصرار دارد که از تیکدری نژاد در پست غیر تخصصی اش در دفاع چپ استفاده کند و همین موضوع باعث شده این بازیکن کارایی خود را از دست بدهد.

زمانی که بازی های تیکدری نژاد را در فصول گذشته بررسی می کنیم می بینیم که سابقه نداشته است که این بازیکن تقریبا در یک نیم فصل گل نزده باشد و پاس گل هم ندهد.

این سوال پیش می آید که ایراد کار کجاست که تیکدری نژاد تاکنون در لیگ برتر فوتبال نه پاس گل و نه گل زده باشد؟

تیکدری دفاع چپ نیست و ارسال در جناح چپ را بلد نیست چون چپ پا نیست. جای این بازیکن در پست وینگر راست، دفاع راست یا اصلا مهاجم سایه است.

البته ابوالفضل جلالی یاغی فوتبال ایران با وجود اینکه زیاد هم بازی نکرده است، اما با همان اندک بازی های اولیه هم پاس گل داده هم موقعیت عالی ساخته، است.

به هر حال جلالی به‌خاطر سلیقه تارتار به نیمکت چسبیده است. البته تارتار وقتی متوجه اشتباهش می شود که دیر شده است. زمانی متوجه می شویم که تارتار به بازیکن محبوبش با بازی دادنش در پست غیر تخصصی چه خیانتی کرد.