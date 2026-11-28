باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره ۵۰ شهید شهر و بخش گیان از توابع شهرستان نهاوند استان همدان برگزار شد و مردم شهید پرور و انقلابی این شهرستان با حضور پرشور به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و بار دیگر نشان دادند چراغ راه شهدا همانند شمعی روشن است و هیچ گاه خاموش نمی‌شود. در حاشیه این مراسم پرچم آمریکا، اسرائیل و انگلیس زیر پای میهمانان له شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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