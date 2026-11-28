باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد: یک نفتکش متخلف ساعتی پیش با اصابت به مین دریایی در دهانه بندر خصب و نفتکش دیگر در مسیر غیر مجاز شرق تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی گردیدند.

بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه، این نفتکش‌ها نیز مانند نفتکش‌های منفجر شده قبلی قصد داشتند به صورت مخفیانه و با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت یاب از مسیر جعلی تنگه هرمز عبور کنند که در نزدیکی سواحل جنوبی و بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شدند.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: سرتاسر مسیر جعلی و غیر مجاز تنگه هرمز آلوده به مین‌های بسیار ویرانگر بوده و تلاش نفتکش‌ها با حمایت هوایی ارتش تروریست آمریکایی آنان را از برخورد به مین دریایی نجات نخواهد داد.