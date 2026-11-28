باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیب محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیروی دریایی ارتش پس از ۶۷ روز از آغاز جنگ تحمیلی اول، طومار نیروی دریایی بعثی را در هم پیچید به گونه‌ای که تا آخر جنگ قادر به هیچ تحرکی نشد و در جنگ جاری با اقتدار، شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را کنترل و مراقبت می‌کند.

همرزمان دلاور و پرافتخار در نداجا ۷ آذر روز نیروی دریای ارتش»

عهدی که با خون بسته‌ایم

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به مناسبت فرارسیدن روز نیروی دریای ارتش پیام تبریکی منتشر کرد و نوشت: «سلام بر شهیدان ناو‌های جوشن، سهند، سبلان و دنا؛ و سلام بر همرزمانم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که در جنگ تحمیلی سوم جانانه دفاع کردند و مایه افتخار ملت شدند. دشمن ظالم و مستکبر بداند که گرفتن انتقام شهدای عرصه دریا عهدی است که با برادرانمان در نیروی دریایی ارتش، با خون بسته‌ایم. هفتم آذر بر شما دریادلان قهرمان و خانواده‌های محترمتان گرامی باد.»