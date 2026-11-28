باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک‌لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد هشت میلیون و ۲۶۵ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و افزایش حدود ۵ درصدی، به عدد هشت میلیون و ۶۷۳ هزار واحد رسید تا هفته‌ای سراسر سبز در بورس تهران رقم خورد و و همچنین شاخص کل نیز رکورد و سقف جدیدی را ثبت کرد.

او افزود: با توجه به ساختاری که در چارت شاخص کل دیده میشود و همچنین نگاهی به اندیکاتور‌های "ایچیموکو" و RSI، فعلا ضعف و مانعی در روند صعودی شاخص کل دیده نمی‌شود. با این شرایط انتظار داریم در هفته پیش رو شاخص کل به رکورد‌های جدیدی دست پیدا کند. البته محدوده ۷.۸۰۰.۰۰۰ واحد به عنوان حمایت معتبر برای این حرکت شناخته می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، عملکرد و رشد بهتری نسبت به شاخص کل داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد دو میلیون و ۴۴۵ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از افزایش حدود ۷ درصدی، در پایان هفته به تراز ۲.۶۱۴.۰۰۰ واحد رسید که این عدد برای شاخص هم وزن نیز رکورد و سقف جدیدی محسوب میشود.

او می‌گوید: شاخص هم وزن نیز در شرایط مشابهی مانند شاخص کل قرار دارد و کف حمایتی معتبر در محدوده ۲.۲۰۰.۰۰۰ میلیون واحد را دارا است. از این شاخص نیز در هفته پیش رو انتظار ثبت رکورد‌های جدید داریم.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.