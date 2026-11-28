باشگاه خبرنگاران جوان - در سفر یک روزه شورای معاونان رسانه ملی به قم همچنین ملاقات‌هایی با مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی و نیز آیت الله حسینی بوشهری؛ نایب‌رئیس مجلس خبرگان و رئیس جامعه مدرسین، آیت الله اراکی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، آیت الله سیداحمد خاتمی؛ عضو فقهای شورای نگهبان و آیت الله محسن فقیهی انجام شد.

رئیس رسانه ملی در دیدار با اعضای کمیسیون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان رهبری گفت: برداشت ما این است که از سوی دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی شان؛ حرکتی هدفمند برای عبور از جایگاه ولایت فقیه شکل گرفته است. او افزود بخشی از حملات به صداوسیما در همین چارچوب قابل تحلیل است.

رئیس سازمان صداوسیما گفت: مبنای تدوین سند تحول این سازمان، منویات رهبر شهید بوده است که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. او تأکید کرد صداوسیما برای اجرای این سند، به تغییر رویکردها، اولویت‌های محتوایی و ساز و کار‌های درونی نیاز داشته است.

جبلی با اشاره به دشواری ایجاد تحول در سازمانی بزرگ و در حال فعالیت، گفت: یکی از چالش‌های اصلی، شکل‌گیری فرهنگ تحول در داخل سازمان بود؛ فرآیندی که به گفته او همچنان ادامه دارد. وی افزود: در بیرون از سازمان نیز باید رویکرد هویت‌محور صداوسیما برای دستگاه‌های فرهنگی تبیین می‌شد.

رئیس رسانه ملی، گسترش جغرافیای بازنمایی ایران در رسانه ملی را از محور‌های تحول برشمرد و گفت: «ایران فقط تهران نیست» و باید شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور در قاب رسانه ملی دیده شوند. او همچنین از توجه به هویت‌های کمتر دیده‌شده و معرفی چهره‌هایی فراتر از چهره‌های هنری، از جمله دانشمندان، نخبگان و فعالان علم و فناوری، به‌عنوان دیگر محور‌های این رویکرد یاد کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از انتقاد‌ها به صداوسیما ناشی از تأکید بر این رویکرد هویتی است، شرایط دشوار کشور در پنج سال گذشته را دیگر چالش سازمان دانست. به گفته دکتر پیمان جبلی، در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، با وجود آنکه سازمان هدف حملات سنگین قرار داشت، پخش برنامه‌های صداوسیما حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

باج به غرب در سیاست خارجی و به غربگرایان در سیاست فرهنگی

در این دیدار وحید جلیلی؛ قائم مقام فرهنگی سازمان صداوسیما و دبیر ستاد تحول این سازمان نیز گفت: همان طور که برخی در سیاست خارجی به این نتیجه رسیده بودند که باید به غرب باج بدهیم؛ برخی نیز در مدیریت فرهنگی جمع بندی شان این است که باید به غرب‌زده‌ها باج بدهیم. وی بر لزوم برخورداری مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی از مبانی مکتبی تأکید کرد و افزود سند تحول رسانه ملی، قرار گرفتن «فکر دینی» در ابتدای زنجیره تولید را مبنای کار خود قرار داده است؛ در حالی که برخی جریان‌ها درصدد نابودی اصل ورود فکر دینی به مقوله سیاست و سیاستگذاری هستند.

در این نشست جواد رمضان نژاد؛ رئیس ساترا نیز گزارشی از شبکه نمایش خانگی و برخی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه کرد.

اعضای کمیسیون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان رهبری نیز با قدردانی از تلاش‌های رئیس و کارکنان صداوسیما دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

منبع: روابط عمومی صداوسیما