باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احسان ذبیح‌زاده سخنگوی صنعت برق کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی گفت: طبق آخرین برآورد‌های وضعیت دما در ماه‌های پیش رو که مهم‌ترین عامل موثر بر مصرف گاز است، میزان ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها و محدودیت سوخت نیروگاهی اعلام شده به وزارت نیرو و وضعیت مصرف برق در حال حاضر و پیش‌بینی‌ها، برنامه‌های مدیریت مصرف در طول دوره سرد سال که از آذر شروع و تا پایان سال ادامه دارد، در سناریو‌های مختلف تأمین سوخت، برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: حدود ۷۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است و چنانچه شرایط محدودیت سوخت مشابه وضعیت فعلی باشد، محدودیت‌های برق نیز در همین سطح محدود باقی می‌ماند و به تدریج و در اواخر دوره سرد برطرف می‌شود، اما چنانچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها تشدید شود، اعمال محدودیت مصرف به تناسب افزایش خواهد یافت.

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: ظرفیت تولید برق کشور در زمستان به مراتب فراتر از نیاز مصرف برق است و در صورت برخورداری از سوخت کافی، مشکلی برای تأمین برق وجود ندارد. توسعه شتابان نیروگاه‌های تجدیدپذیر، استفاده بهینه از نیروگاه اتمی و نیروگاه‌های برق‌آبی، به اتمام‌رساندن تعمیرات نیروگاه‌های ضروری برای دوره سرد سال، استفاده از نیروگاه‌های با بازدهی بالاتر و نیز بهینه‌سازی، مقاوم‌سازی و اتمام تعمیرات شبکه برق نیز از برنامه‌های در حال اجرای وزارت نیرو برای ایجاد حداکثر آمادگی عملیاتی برای تأمین حداکثری نیاز مصرف برق است.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: نکته امیدوارکننده دیگر این است که چنانچه مصرف گاز و برق توسط مشترکان کاهش یابد و طی یک حرکت و اقدام همگانی، تا ۲۰ درصد از مصرف گاز و برق صرفه‌جویی شود به احتمال بالا، اساساً نیازی به اعمال محدودیت نخواهد بود. پس هرچه مصرف گاز و برق کاهش یابد، ضمن حفظ پایداری شبکه گاز و برق، امکان تحویل سوخت بیشتری به نیروگاه‌ها فراهم شده و محدودیت‌های برق نیز به تناسب کاهش می‌یابد.