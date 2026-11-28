باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نخستین پیش‌نشست دوازدهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «مالی اسلامی و تاب‌آوری اقتصادی» به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد. مهران محرمیان، رئیس فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در این نشست بر تغییر شیوه مواجهه با ابرچالش‌هایی مانند ناترازی انرژی تأکید کرد.

به گفته او، تاب‌آوری اقتصادی بدون به‌رسمیت‌شناختن نقش مردم در تصمیم‌گیری و اجرا محقق نمی‌شود.

محرمیان با اشاره به تأکید چندساله اسناد و سیاست‌های کلان بر تاب‌آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گفت، در عمل هنوز راه‌های نرفته بسیار بیشتر از مسیر‌های پیموده‌شده است و ناکامی‌ها از موفقیت‌ها پررنگ‌ترند. او یکی از دلایل این وضعیت را فاصله میان تأکید‌های لفظی بر توان مردم و مشارکت محدود آنان در میدان عمل دانست.

از نگاه این مقام مسئول، حل ناترازی انرژی و دیگر مسائل پیچیده کشور به بازتعریف نقش حاکمیت نیاز دارد. دولت، به‌جای آنکه مجری انحصاری همه فرایند‌ها باشد، باید قواعد و چارچوب را مشخص کند و زمینه فعالیت بازیگران را فراهم سازد؛ مانند طراح زمینی که خطوط و مقررات بازی را تعیین می‌کند، اما اجرای آن را به مشارکت‌کنندگان می‌سپارد.

چنین رویکردی، به گفته محرمیان، به حکمرانی منعطف و قانون‌گذاری متناسب با واقعیت‌های جامعه نیاز دارد. سیاست‌گذار باید ابتدا رفتار واقعی مردم و فعالان اقتصادی را بشناسد و سپس قواعدی هماهنگ با آن تدوین کند. مقرراتی که فراتر از ظرفیت پذیرش جامعه باشند، ممکن است ضمانت اجرایی خود را از دست بدهند. او همچنین نسبت به رویکردی که در پی حذف کامل ریسک است هشدار داد؛ زیرا مدیریت بیش از اندازه محافظه‌کارانه می‌تواند انگیزه ورود بازیگران به میدان اقتصادی را از بین ببرد.

محرمیان بر ضرورت پذیرش سودآوری بخش خصوصی نیز تأکید کرد. به گفته او، تا زمانی که امکان خلق ارزش و کسب سود واقعی برای فعالان اقتصادی فراهم نباشد، مشارکت پایدار شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان با دستور و تکلیف، انگیزه اقتصادی ایجاد کرد. او اصل دریافت کارمزد منصفانه را نیز ضروری دانست: ارائه‌دهنده خدمت باید حق‌الزحمه دریافت کند و استفاده‌کننده هزینه آن را بپردازد. از نگاه او، ادامه خدمات رایگان و یارانه‌ایِ دستوری از عوامل شکل‌گیری ناترازی‌های پی‌درپی و انحرافات مالی است.

در همین چارچوب، محرمیان از طراحی زیست‌بومی با عنوان «سکوی کیف انرژی» سخن گفت؛ طرحی که قرار است بخش خصوصی را در اجرای فرایند‌ها مشارکت دهد. در این مدل، سهمیه پایه برق و گاز هر ایرانی و سرپرست خانوار بر حسب مقدار انرژی، یعنی کیلووات‌ساعت و مترمکعب، تعیین می‌شود، نه ارزش ریالی آن. هدف، تضمین حداقل رفاه انرژی برای خانوارهاست.

شهروندانی که با مدیریت مصرف یا استفاده از انرژی‌های نو، کمتر از سهمیه خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد انرژی را در بورس انرژی به صنایع بفروشند. این صنایع به‌ویژه در دوره‌های اوج سرما و گرما با محدودیت و قطع برق و گاز روبه‌رو هستند و برای خرید انرژی ظرفیت دارند. در مقابل، مشترکانی که بیش از سهمیه پایه مصرف می‌کنند، باید کسری موردنیاز خود را به قیمت واقعی بازار از دارندگان سهمیه تهیه کنند. در این سازوکار، صرفه‌جویی می‌تواند برای خانوار ارزش اقتصادی پیدا کند و انرژی مازاد به بازار عرضه شود.

این طرح، بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌های انرژی را نیز دنبال می‌کند. محرمیان گفت شیوه فعلی عملاً دهک‌های بالای جامعه را چندین برابر دهک‌های کم‌درآمد منتفع می‌کند. به باور او، واگذاری اختیار انرژی به مردم می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منافع کمک کند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از یارانه به منفعت مستقیم خانوار‌های مدیریت‌کننده مصرف و گروه‌های کم‌برخوردار تبدیل شود و از اتلاف آن در مصرف بالای گروه‌های برخوردار کاسته شود.