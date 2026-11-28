باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی دلاوری گفت: دیابت همیشه با نشانه‌های آشکار همراه نیست و گاهی سال‌ها بدون اطلاع فرد در بدن پیشرفت می‌کند و زمانی خود را نشان می‌دهد که عوارض آن بخش‌هایی از سلامت را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: اضافه‌وزن، کم‌تحرکی و تغییر الگوی تغذیه، این بیماری را از محدوده سنی سالمندان فراتر برده و به دغدغه‌ای جدی برای سلامت نسل‌های جوان‌تر تبدیل کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به روند بیماریابی دیابت در منطقه کاشان و آران و بیدگل گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون روند شناسایی بیماران دیابتی در منطقه حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته و بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۳۲ هزار و ۱۹۷ بیمار دیابتی شناسایی شده‌اند.

دلاوری اظهار داشت: افزایش شمار بیماران شناسایی شده نشان دهنده بهبود روند غربالگری، افزایش آگاهی مردم و تقویت خدمات بهداشتی است؛ هرچند همچنان با نقطه مطلوب بیماریابی فاصله داریم.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱ هزار و ۶۳۱ آزمایش قند خون در سطح منطقه کاشان انجام شده و نتایج نشان می‌دهد قند خون ۳۱ هزار و ۳۲ نفر از بیماران در محدوده مطلوب قرار دارد؛ به عبارتی حدود ۵۰.۵ درصد بیماران شناسایی شده کنترل مناسبی بر بیماری خود دارند.

دلاوری با بیان اینکه بخشی از مبتلایان از بیماری خود اطلاع ندارند، گفت: بر اساس مطالعات پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (STEPS) در سال ۲۰۲۱، تقریباً نیمی از افراد مبتلا به دیابت در جامعه از بیماری خود بی‌اطلاع هستند و در کاشان و آران و بیدگل نیز تنها حدود ۷۰ درصد از میزان مورد انتظار بیماریابی تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: این وضعیت ضرورت گسترش برنامه‌های غربالگری و آگاهی‌بخشی عمومی را نشان می‌دهد تا افراد در معرض خطر، پیش از بروز علائم و عوارض بیماری شناسایی شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره تفاوت شیوع دیابت در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: میزان شیوع در شهرستان کاشان ۹.۶ درصد و در شهرستان آران و بیدگل ۱۰.۷ درصد برآورد می‌شود.

دلاوری افزود: میزان شیوع بیماری در مناطق شهری و روستایی تقریباً برابر است، اما در مناطق شهری به بیماریابی دقیق‌تر و گسترده‌تری نیاز داریم.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی افراد مبتلا به پیش‌دیابت گفت: یکی از مراحل مهم در مسیر پیشگیری از دیابت، شناسایی افرادی است که هنوز به دیابت آشکار مبتلا نشده‌اند، اما قند خون آنان بالاتر از حد طبیعی است؛ این وضعیت که پیش‌دیابت نامیده می‌شود، زنگ خطری برای ابتلا به دیابت در سال‌های آینده و در عین حال فرصتی برای اصلاح سبک زندگی و جلوگیری از پیشرفت بیماری است.

وی افزود: قند خون ناشتا بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت پیش‌دیابت باشد و اگر فرد در این مرحله برای اصلاح سبک زندگی و کنترل قند خون اقدام نکند، ممکن است طی سال‌های آینده به دیابت آشکار مبتلا شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیان کرد: تشخیص بیماری در مراحل اولیه و استفاده از روش‌های درمانی مناسب می‌تواند در برخی افراد حتی به بازگشت از مرحله پیش‌دیابت و کنترل طولانی‌مدت بیماری بدون نیاز به دارو منجر شود.

دلاوری با تاکید بر نقش تعیین کننده سبک زندگی در پیشگیری از دیابت نوع ۲ گفت: دیابت صرفاً یک اختلال در میزان قند خون نیست، بلکه بیماری مزمنی است که در صورت کنترل‌نشدن می‌تواند به‌تدریج اندام‌های حیاتی بدن از جمله قلب، کلیه‌ها، چشم‌ها و اعصاب را درگیر کند.

وی اظهار کرد: اهمیت این بیماری از آن جهت است که بسیاری از افراد در مراحل اولیه نشانه مشخصی ندارند و ممکن است زمانی از ابتلای خود مطلع شوند که بیماری پیشرفت کرده یا عوارض آن بروز یافته است.

وی بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، انجام غربالگری‌های منظم، اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و پیگیری مستمر وضعیت قند خون به‌عنوان راهکارهای مؤثر در پیشگیری و کنترل دیابت تأکید کرد