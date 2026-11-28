باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد پاکستان، عربستان و ترکیه خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی هستند.

دار پس از دومین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف مکه گفت سه کشور بار دیگر بر تعهد خود برای همکاری در راستای صلح، امنیت و ثبات منطقه تأکید و توافق کردند رایزنی‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز ادامه دهند.

در این نشست همچنین اجرای مصوبات جلسات پیشین کمیته بررسی شد و شرکت‌کنندگان از پیشرفت در روند تأسیس دبیرخانه ائتلاف در عربستان ابراز رضایت کردند.

توافق دفاعی مشترک مکه در ۷ اوت با امضای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، منعقد شد. بر اساس این توافق، حمله به هر یک از سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود.

در پنجم اکتبر نیز کشور‌های عضو تصمیم گرفتند اجرای تعهدات دفاعی مشترک خود را آغاز و نیرو‌های نظامی در خاک عربستان مستقر کنند.

منبع: خبرگزاری تاس