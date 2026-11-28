باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در شروع معاملات امروز شنبه ۷ آذرماه، در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کند که بورس تهران چهار روز متوالی رشد شاخص‌ها را تجربه کرده و افزایش نرخ ارز، ورود پول حقیقی و تقویت انتظارات تورمی همچنان از مهم‌ترین محرک‌های بازار به شمار می‌روند. در معاملات چهارشنبه ۴ آذر، شاخص کل بورس با رشد حدود ۸۲ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۸۰ واحد رسید و بازدهی ۰.۹۶ درصدی را ثبت کرد؛ در همین حال، شاخص هم‌وزن با رشد ۱.۳۱ درصدی و شاخص فرابورس با افزایش ۱.۸۹ درصدی، عملکردی بهتر از شاخص کل داشتند.

ارزش معاملات خرد در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به حدود ۵۵ همت رسید و ورود پول حقیقی نیز در محدوده ۱.۹ تا ۲.۴ همت گزارش شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم مشارکت سرمایه‌گذاران و افزایش تحرک نقدینگی در بازار سهام است. با این حال، ارزیابی شرایط امروز بازار به میزان حفظ جریان نقدینگی، قدرت خریداران در برابر عرضه‌ها و واکنش معامله‌گران به رشد‌های اخیر وابسته خواهد بود.

در معاملات چهارشنبه، صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خدمات فنی و مهندسی و کانه‌های فلزی از گروه‌های دارای بیشترین جذب پول حقیقی بودند. تمرکز نقدینگی بر صنایع صادرات‌محور در شرایط افزایش نرخ ارز آزاد و تقویت انتظارات تورمی، می‌تواند همچنان مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد؛ چراکه رشد نرخ ارز در صورت ثبات حجم فروش و قیمت جهانی محصولات، ظرفیت افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی را فراهم می‌کند. البته هزینه انرژی، محدودیت‌های صادراتی و افزایش هزینه مواد اولیه همچنان از عوامل اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها خواهند بود.

در ادامه فاطمه اکبری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار آزاد در معاملات اخیر، بار دیگر انتظارات تورمی را به یکی از محور‌های مهم تحلیل بازار تبدیل کرده است. رشد ارز اگرچه می‌تواند از ارزش ریالی درآمد شرکت‌های صادراتی و ارزش جایگزینی دارایی‌ها حمایت کند، اما برای شرکت‌های واردات‌محور و بنگاه‌های وابسته به مواد اولیه خارجی، افزایش هزینه‌ها و فشار بر حاشیه سود را به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند موجب تفاوت عملکرد صنایع و افزایش اهمیت انتخاب سهام در معاملات امروز شود.

او افزود: در مجموع، بورس تهران همچنان از حمایت انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز و ورود نقدینگی حقیقی برخوردار است. رشد هم‌زمان شاخص‌ها و مشارکت گسترده نمادها از نقاط قوت روند فعلی به شمار می‌رود؛ بااین‌حال، کاهش شتاب ورود پول و افزایش نشانه‌های عرضه، احتمال ورود بازار به مرحله‌ای حساس‌تر را مطرح می‌کند. ادامه مسیر صعودی بیش از هر چیز به استمرار نقدینگی، توان جذب عرضه و همراهی رشد قیمت‌ها با چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها وابسته خواهد بود.