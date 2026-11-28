باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت، با تشریح روند اجرای طرح‌های جدید مدیریت سوخت‌گیری در کشور گفت: در حال حاضر سه طرح شامل شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه در استان تهران، جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ۱۱ استان و اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی در پنج استان در حال اجراست.

وی با اشاره به روند اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه در استان تهران اظهار کرد: نسبت به روزهای نخست اجرای طرح که روش توزیع و فرآیند سوخت‌گیری تغییر کرده بود، شرایط بهتر شده است؛ چراکه در ابتدای اجرا، این فرآیند هم برای کارکنان جایگاه‌ها و هم برای مردم دشوار بود، اما با رفع مشکلات به‌صورت موردی، وضعیت بهبود پیدا کرده است.

نواز افزود: هرچه زمان بیشتری از اجرای طرح بگذرد، بهتر می‌توان درباره میزان موفقیت آن قضاوت کرد. یکی از اقداماتی که مردم در تهران مشاهده کردند، افزایش میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه به ۴۰ لیتر بود که این موضوع به کاهش صف‌ها و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری کمک کرد.

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت درباره مدت زمان انجام فرآیند شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری نیز گفت: در صورتی که سامانه قطع نباشد و مشکلی وجود نداشته باشد، فرآیند دریافت توکن کمتر از ۱۰ ثانیه زمان می‌برد و فرد می‌تواند پس از دریافت توکن، سوخت‌گیری خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع قطعی سامانه نیز رخ می‌دهد، تصریح کرد: میزان قطعی‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و وضعیت بهتر شده است. این موضوع به سامانه مانای بانک مرکزی و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک نیز ارتباط دارد و عوامل مختلفی در عملکرد این فرآیند دخیل هستند.

نواز ادامه داد: با وجود بهبود شرایط، برخی مشکلات همچنان وجود دارد که در جلسات تخصصی منعکس کرده‌ایم و پیگیری برای رفع آنها ادامه دارد. از سوی جایگاه‌داران نیز گاهی اعتراض‌هایی مطرح می‌شود؛ چراکه اجرای این فرآیند میزان پاسخگویی و مسئولیت کارکنان را افزایش داده است. تلاش ما این است که حتی ایرادات جزئی باقی‌مانده نیز برطرف شود.

تعویض چیپ کارت سوخت در جایگاه‌ها گسترده نیست

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت در ادامه، درباره گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر تعویض چیپ کارت سوخت برخی مراجعه‌کنندگان و سوءاستفاده از آن برای قاچاق سوخت اظهار کرد: در وهله نخست باید به کیفیت تولید کارت‌های سوخت توجه کرد؛ چراکه بستر کارت باید به‌گونه‌ای باشد که امکان جدا کردن چیپ از روی آن وجود نداشته باشد. پیشگیری از این اتفاق، مهم‌تر از برخورد با متخلفان است.

وی افزود: متأسفانه برخی کارت‌های سوخت به‌گونه‌ای تولید شده‌اند که چیپ آنها قابلیت جدا شدن دارد و این مسئله صرفاً به جایگاه‌های سوخت محدود نیست و در مکان‌های دیگری نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

نواز با اشاره به اینکه آخرین سوخت‌گیری ثبت‌شده روی کارت لزوماً به معنای وقوع تخلف در همان جایگاه نیست، گفت: شکایت‌های مختلفی در این زمینه به ما می‌رسد، اما در برخی موارد اصلاً چیپ کارت تعویض نشده و خود چیپ به دلیل طول عمر یا ایراد فنی از کار افتاده است؛ با این حال، برخی افراد تصور می‌کنند چیپ کارت آنها تعویض شده است.

وی ادامه داد: در مواردی که شکایت مطرح شده، با بررسی دوربین‌های مداربسته مشخص شده است که فرد شاکی در زمان وقوع اتفاق مورد ادعا در آن جایگاه حضور نداشته است. اگر تعویض چیپ در جایگاه انجام شده باشد، تصاویر دوربین‌های مداربسته می‌تواند در بررسی موضوع کمک‌کننده باشد.

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه این موارد فراوانی و گستردگی زیادی ندارند، خاطرنشان کرد: تعداد مراجعات و شکایت‌های مرتبط با این موضوع در چند سال گذشته زیاد نبوده است. مردم نیز باید از در اختیار قرار دادن کارت سوخت و رمز آن به دیگران خودداری کنند؛ چراکه کارت سوخت و رمز آن جزو اطلاعات و ابزارهای شخصی افراد محسوب می‌شود و بهتر است خود فرد فرآیند سوخت‌گیری را انجام دهد.