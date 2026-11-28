باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اکبر انصاری فرمانده انتظامی شهرستان جاسک گفت: مأموران یگان امداد شهرستان جاسک روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محلات حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲ هزار لیتر روغن خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک با بیان اینکه کارشناسان ارزش مالی این محموله قاچاق را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.