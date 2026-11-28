باشگاه خبرنگاران جوان- تعیین میزبان جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۸، نخستین تصویر روشن از مسیر پیش‌روی تیم ملی ایران برای تداوم اقتدار در فوتسال قاره را ترسیم کرد؛ رقابت‌هایی که این بار در قرقیزستان برگزار خواهد شد و شاگردان وحید شمسایی از همین حالا می‌توانند با شناخت مقصد بعدی، برنامه‌ریزی خود را برای دفاع از عنوان قهرمانی دنبال کنند. تصمیمی که در چهارمین نشست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC و به ریاست مهدی تاج اتخاذ شد، علاوه بر مشخص کردن میزبان دو دوره آینده جام ملت‌های مردان، تکلیف میزبانی رقابت‌های بانوان را نیز روشن کرد.

بر این اساس پس از ارزیابی پیشنهادهای ارائه‌شده، فدراسیون فوتبال قرقیزستان به‌عنوان میزبان جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۸ انتخاب شد و چین نیز میزبانی دوره ۲۰۳۰ این رقابت‌ها را برعهده گرفت. همچنین میزبانی جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا ۲۰۲۸ به فدراسیون فوتبال چین واگذار شد تا نقشه میزبانی رقابت‌های مهم فوتسال قاره در سال‌های آینده مشخص شود.

نقش‌آفرینی مهدی تاج در جایگاه نایب‌رئیس AFC و رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی، در این نشست نیز از نکات قابل توجه بود؛ جلسه‌ای که به ریاست او برگزار شد و تصمیمات مهمی درباره آینده رقابت‌های فوتسال آسیا در آن به تصویب رسید. تاج در این نشست ضمن قدردانی از فدراسیون فوتبال تایلند به‌دلیل میزبانی رقابت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶، از تیم‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی نیز تقدیر کرد.

در ایران اما مسیر آماده‌سازی برای این مأموریت مهم از همین امروز وارد مرحله تازه‌ای شده است. اردوی تیم ملی فوتسال مردان از صبح امروز زیر نظر وحید شمسایی آغاز شده تا ملی‌پوشان در فاصله باقی‌مانده تا جام ملت‌های ۲۰۲۸، برنامه فنی و آماده‌سازی خود را با هدف حفظ جایگاه نخست قاره دنبال کنند. ایران که همواره یکی از قدرت‌های اصلی فوتسال آسیا بوده، برای تداوم این برتری نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، شناسایی استعدادهای تازه و حفظ آمادگی نسل فعلی است.

در بخش بانوان نیز با مشخص شدن چین به‌عنوان میزبان جام ملت‌های ۲۰۲۸، مقصد بعدی ملی‌پوشان روشن شده است. شاگردان شهرزاد مظفر نیز تمرینات و برنامه آماده‌سازی خود را دنبال می‌کنند تا فوتسال زنان ایران با آمادگی مناسب در این رقابت‌ها حاضر شود.

در کنار این برنامه‌ها، سال ۱۴۰۶ نیز برای فوتسال مردان ایران سالی مهم و پرترافیک خواهد بود؛ چراکه بازی‌های داخل سالن آسیا و رقابت‌های کافا در تقویم پیش‌روی تیم ملی قرار دارند. مجموعه این رقابت‌ها، فرصت مناسبی برای ارزیابی توان فنی تیم، ایجاد هماهنگی بیشتر و آماده‌سازی تدریجی برای مأموریت بزرگ ۲۰۲۸ خواهد بود.

اکنون با مشخص شدن میزبان، مسیر پیش‌رو شفاف‌تر از گذشته است؛ مسیری که مقصد نهایی آن برای فوتسال ایران چیزی جز حفظ سلطه بر آسیا و بازگشت دوباره به سکوی نخست قاره نیست.