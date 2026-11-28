باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که روسیه و کره شمالی پس از برگزاری نشست دولتی در پیونگ‌یانگ، توافقی را برای گسترش روابط اقتصادی و ازسرگیری پروژه‌های مشترک امضا کردند.

یون جونگ‌هو، وزیر روابط اقتصادی خارجی کره شمالی و الکساندر کوزلوف، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در تالار مجمع پیونگ‌یانگ با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

دو طرف بر تقویت روابط دوستانه و اتحاد میان دو کشور و توسعه طرح‌های همکاری اقتصادی تأکید کردند.

کوزلوف همچنین با پاک ته‌سونگ، نخست‌وزیر کابینه و کیم دوک‌هون، معاون اول نخست‌وزیر کره شمالی درباره گسترش روابط اقتصادی دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

منبع: بریکینگ نیوز