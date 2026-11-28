باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با توجه به ناترازی برق و ضرورت استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در مدارس به یکی از طرح‌های قابل توجه در حوزه مدیریت مصرف و توسعه تولید برق پاک تبدیل شده است؛ طرحی که علاوه بر کمک به تأمین بخشی از برق شبکه، می‌تواند مدارس را به بستری برای آموزش عملی دانش‌آموزان درباره انرژی، محیط زیست و مصرف بهینه تبدیل کند.

مدارس به دلیل برخورداری از فضای پشت‌بام، گستردگی در سطح شهر‌ها و حضور روزانه دانش‌آموزان، ظرفیت مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس دارند. از سوی دیگر، توسعه این طرح در مراکز آموزشی می‌تواند فراتر از تولید برق، به ایجاد نگاه مسئولانه نسبت به منابع انرژی در نسل آینده کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه برق در فصل‌های اوج مصرف به یکی از اولویت‌های صنعت برق تبدیل شده است.

در این میان، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس تنها زمانی می‌تواند به یک برنامه پایدار و اثرگذار تبدیل شود که علاوه بر نصب تجهیزات، اتصال به شبکه، نصب کنتور، سازوکار فروش برق و نگهداری فنی نیروگاه‌ها نیز به‌صورت منظم دنبال شود؛ چراکه تحقق اهداف این طرح به تکمیل زنجیره تولید تا عرضه برق وابسته است.

به تازگی محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که طبق اعلام اخیر، قرار است تمام نیروگاه‌های خورشیدی مدارس استان تهران ظرف یک ماه به شبکه سراسری متصل شوند؛ آیا این وعده محقق شده و برق تولیدی این مدارس چگونه به فروش می‌رسد؟ گفت: در فاز نخست اجرای این طرح، تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه استان تهران به نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در دستور کار شرکت‌های توزیع نیروی برق استان تهران و تهران بزرگ قرار گرفت.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۶۸۵ مدرسه در محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به این نیروگاه‌ها مجهز و به شبکه سراسری برق متصل شده‌اند که تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ کنتور این نیروگاه‌ها نیز نصب خواهد شد؛ پس از نصب کنتور این نیروگاه‌ها، برق تولیدی آنها در بورس سبز انرژی به فروش خواهد رسید.

فروش برق مدارس در بورس سبز؛ فرصتی برای تقویت اقتصاد انرژی پاک

فروش برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس در بورس سبز انرژی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی این طرح محسوب می‌شود؛ چراکه امکان عرضه برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر را در بستری مشخص فراهم می‌کند. در صورت تکمیل زیرساخت‌های اجرایی و فراهم بودن سازوکار‌های مالی و قراردادی، این ظرفیت می‌تواند به ایجاد درآمد از دارایی‌های انرژی مدارس منجر شود و اهمیت اقتصادی توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، در کنار مزایای زیست‌محیطی و کمک به تنوع‌بخشی منابع تولید برق، می‌تواند در بلندمدت به افزایش آگاهی عمومی نسبت به انرژی‌های پاک و ضرورت مدیریت مصرف منجر شود. با این حال، میزان اثربخشی این طرح به کیفیت تجهیزات، میزان تابش خورشید، شرایط فنی ساختمان‌ها، هزینه‌های نگهداری و استمرار اتصال نیروگاه‌ها به شبکه وابسته است.

از منظر آموزشی نیز نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس می‌تواند فرصت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم تولید برق، انرژی تجدیدپذیر، کاهش آلایندگی و اقتصاد انرژی فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان به جای مواجهه صرف با مباحث نظری، نمونه‌ای واقعی از تبدیل انرژی خورشیدی به برق را در محیط آموزشی خود مشاهده کنند.

ضرورت تکمیل طرح و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس

در مجموع، تجهیز مدارس به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی را می‌توان اقدامی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی و تقویت فرهنگ مصرف بهینه انرژی دانست. با این حال، تحقق کامل اهداف این طرح نیازمند تکمیل فرآیند نصب تجهیزات، اتصال به شبکه، نصب کنتور‌ها و عملیاتی شدن فروش برق تولیدی است.

اتصال ۶۸۵ مدرسه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به شبکه سراسری، بخشی از روند اجرای این برنامه را نشان می‌دهد؛ برنامه‌ای که در صورت تکمیل و توسعه، می‌تواند مدارس را علاوه بر مراکز آموزشی، به واحد‌هایی مشارکت‌کننده در تولید برق پاک تبدیل کند.