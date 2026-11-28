باشگاه خبرنگاران جوان - گسترش قاچاق چوب درختان تاغ در مناطق مختلف استان، به یکی از تهدید‌های جدی منابع طبیعی و زیرساخت‌های مقابله با بیابان‌زایی تبدیل شده است؛ درختانی که طی چند دهه برای تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از خیزش گردوغبار کاشته شده‌اند، اکنون به دلیل ارزش اقتصادی چوب و استفاده در تولید زغال، هدف برداشت‌های غیرمجاز و سازمان‌یافته قرار گرفته‌اند.

این تخلفات در مناطقی از جمله کوهپایه، خور و بیابانک، آران و بیدگل و اردستان گزارش شده و بخشی از چوب‌های برداشت‌شده پس از انتقال، به زغال تبدیل و وارد چرخه عرضه می‌شود.

در سال‌های اخیر و همزمان با گسترش استفاده از قلیان، سرقت و قاچاق چوب تاغ در پهنه شمالی و شرقی استان اصفهان نیز افزایش یافته است. قاچاقچیان با قطع درختانی که برای مقابله با بیابان‌زایی و تثبیت شن‌های روان کاشته شده‌اند، چوب آنها را برای تولید هیزم و زغال برداشت می‌کنند.

قطع درختان تاغ در روز روشن

در همین رابطه، یکی از شهروندان با اشاره به مشاهده مکرر قطع درختان تاغ گفت: بار‌ها شاهد برش درختان بودم، اما ابتدا نمی‌دانستم علت این کار چیست. بعد متوجه شدم این درختان برای تولید زغال قطع می‌شوند. با پیگیری‌هایی که انجام شد، این اقدام تا حدی کاهش پیدا کرد، اما هنوز هم در روز روشن و مقابل چشم مردم شاهد قطع درختان هستیم.

همچنین یکی دیگر از شهروندان با اشاره به عرضه زغال و هیزم حاصل از چوب درختان جنگلی در برخی فروشگاه‌ها گفت: این محصولات به‌صورت علنی در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند و لازم است علاوه بر برخورد با عوامل قطع و انتقال درختان، با فروشندگان این محصولات نیز مقابله شود.

در کنار قطع و انتقال چوب، عرضه زغال و هیزم حاصل از درختان جنگلی نیز از موضوعاتی است که در این زمینه مطرح شده است. این محصولات در برخی خیابان‌های حاشیه‌ای و بزرگراه‌های منتهی به باغات نیز به فروش می‌رسند.

همچنین خرده‌چوب‌های تاغ در برخی موارد به‌عنوان هیزم بسته‌بندی و فروخته می‌شوند؛ موضوعی که ضرورت توجه به محل عرضه و فروش این محصولات را در کنار مقابله با قطع و حمل غیرمجاز درختان نشان می‌دهد.

قاچاق سازمان‌یافته چوب تاغ در اصفهان؛ ۳۴۰ متخلف دستگیر شدند

محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، با اشاره به افزایش قاچاق چوب تاغ در مناطق مختلف استان گفت: در هفت ماهه ابتدایی امسال حدود ۳۴۰ نفر از متخلفان این حوزه دستگیر شده‌اند و میزان کشفیات، پرونده‌های تشکیل‌شده و موارد ارجاعی به مراجع قضایی و تعزیرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بخشی از افزایش آمار‌ها ناشی از تشدید اقدامات حفاظتی و بخشی دیگر به افزایش ارزش اقتصادی چوب و زغال و انگیزه قاچاقچیان مربوط است، اظهار کرد: فعالیت در این حوزه به‌تدریج سازمان‌یافته‌تر شده و در برخی موارد، افراد مختلفی در مراحل قطع، جمع‌آوری، انتقال و تبدیل چوب به زغال نقش دارند.

کاظمی با تشریح شیوه فعالیت این گروه‌ها افزود: معمولاً افرادی در مناطق بیابانی درختان را قطع و چوب‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و سپس محموله‌ها را به افراد دیگری تحویل می‌دهند تا با خودرو‌های مختلف، از جمله خودرو‌های موسوم به شوتی، به مراکز نگهداری و تبدیل منتقل شوند. در بسیاری از موارد، افرادی که در مرحله برداشت حضور دارند، به دلیل مشکلات اقتصادی و اعتیاد به‌عنوان عوامل اجرایی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به دشواری مقابله با این تخلفات ادامه داد: بخش زیادی از قطع و انتقال چوب در شب انجام می‌شود و وسعت مناطق بیابانی استان در کنار محدودیت نیروی حفاظتی، شناسایی و دستگیری متخلفان را دشوار کرده است. از سوی دیگر، قاچاقچیان در برخی مناطق با استفاده از افراد مطلع، از حضور مأموران منابع طبیعی باخبر می‌شوند و پیش از رسیدن نیرو‌های حفاظتی محل را ترک می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان همچنین از برخورد‌های خشونت‌آمیز برخی متخلفان با مأموران خبر داد و گفت: در مواردی قاچاقچیان هنگام مواجهه با نیرو‌های منابع طبیعی از سلاح سرد استفاده کرده‌اند و تعدادی از همکاران ما در جریان این درگیری‌ها مصدوم شده‌اند؛ با وجود این، نیرو‌های یگان حفاظت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف برای مقابله با قاچاق چوب خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیت نیروی انتظامی، سپاه، پایگاه‌های بسیج و تشکل‌های مردمی استفاده می‌شود. کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مأموران پلیس راهور و پلیس راه نیز برای شناسایی و برخورد با قاچاق چوب توجیه شده‌اند و هماهنگی‌هایی با سپاه صاحب‌الزمان و پایگاه‌های بسیج برای اطلاع‌رسانی، شناسایی محل تخلفات و همراهی با مأموران منابع طبیعی انجام شده است.

اهمیت تاغ در مهار بیابان‌زایی

کاظمی با اشاره به وسعت مناطق بیابانی استان اصفهان اظهار کرد: حدود ۳.۲ میلیون هکتار از مساحت ۱۰.۷ میلیون هکتاری استان را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد و در مجموع ۱۴ شهرستان با شرایط بیابانی مواجه هستند. حرکت شن‌های روان و گردوغبار از جمله پدیده‌هایی است که در این مناطق رخ می‌دهد و بخشی از منشأ آنها به همین عرصه‌ها بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه از دهه ۴۰ تاکنون عملیات بیابان‌زدایی در ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی استان انجام شده است، افزود: به دلیل محدودیت منابع آب، شوری خاک و شرایط آب‌وهوایی، امکان استقرار هر نوع گیاهی در مناطق بیابانی وجود ندارد و گونه‌هایی مانند تاغ، قره‌داغ و رمس از جمله گیاهانی هستند که توانسته‌اند در این شرایط رشد کنند. بخش عمده درختان کاشته‌شده در این مناطق نیز از گونه تاغ است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با تشریح نقش این درختان در کنترل بیابان‌زایی تصریح کرد: ریشه‌های تاغ در خاک گسترش پیدا می‌کند و مانع حرکت و فرسایش شن‌های روان می‌شود. این درختان همچنین با جلوگیری از خیزش ذرات ریز خاک هنگام طوفان، در کنترل گردوغبار نقش دارند؛ بنابراین قطع آنها می‌تواند زمینه بازگشت بیابان‌زایی و افزایش گردوغبار را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به اینکه از چهار تا پنج سال گذشته پدیده قطع و قاچاق چوب تاغ در مناطق بیابانی استان افزایش یافته است، گفت: در گذشته بیشتر متخلفان شناسایی‌شده غیربومی و از استان‌های مجاور بودند و حتی در برخی موارد اتباع خارجی نیز در میان آنها حضور داشتند؛ اما در ماه‌های اخیر، با افزایش ارزش اقتصادی چوب تاغ و سازمان‌یافته‌تر شدن فعالیت‌ها، تعدادی از افراد بومی نیز وارد این چرخه شده‌اند، هرچند همچنان بیشتر متخلفان غیربومی هستند.

وی با اشاره به هزینه‌های اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی بیان کرد: برای هر هکتار عملیات بیابان‌زدایی، شامل کاشت نهال و استقرار گونه‌های گیاهی، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود. این هزینه‌ها تهیه نهال، گودبرداری و آبیاری را در بر می‌گیرد. نهال‌ها در مناطق بیابانی طی یکی دو سال ابتدایی به ۱۴ تا ۱۷ مرحله آبیاری نیاز دارند تا مستقر شوند و پس از آن بتوانند با حداقل بارندگی خود را با شرایط طبیعی منطقه وفق دهند.

نظارت بر مراکز تبدیل و عرضه زغال

کاظمی با تأکید بر ضرورت برخورد با مراکز نگهداری و تبدیل چوب قاچاق گفت: مأموران منابع طبیعی با دستور قضایی می‌توانند از مراکز نگهداری چوب و کارخانه‌های تولید زغال بازدید کنند و در صورت مشاهده محموله چوب یا زغال حاصل از گونه‌های غیرمجاز و جنگلی، با دستور دادستان نسبت به ضبط آن اقدام می‌شود.

وی با اشاره به تمرکز کوره‌های زغال در برخی شهرستان‌های استان افزود: بیشترین تعداد این کوره‌ها در شهرستان‌های خمینی‌شهر، نجف‌آباد و فلاورجان قرار دارد و مأموران منابع طبیعی با دستور قضایی به این مراکز مراجعه می‌کنند تا در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: در کنار برخورد با مراکز تبدیل چوب، نظارت بر فروشگاه‌ها و مراکز عرضه چوب، هیزم و زغال غیرمجاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشخیص نوع چوب و زغال برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند، همیشه آسان نیست و ممکن است برخی فروشندگان از غیرمجاز بودن محموله‌ها اطلاع نداشته باشند؛ از این رو، اطلاع‌رسانی به اصناف با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت قاچاق چوب در منطقه کوهپایه و دشت سگزی گفت: این محدوده در فاصله حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد و یکی از کانون‌های بحرانی قاچاق چوب در نزدیکی شهر محسوب می‌شود. از مجموع حدود ۲۳۳ تن چوب کشف‌شده، ۹۳ تن مربوط به محدوده کوهپایه بوده و ۲۵۰ کیلوگرم زغال نیز در این منطقه کشف شده است.

کاظمی اضافه کرد: در این محدوده ۱۵۷ نفر دستگیر شده‌اند و ۱۱۰ دستگاه خودرو و ۲۲۵ مورد تجهیزات و ابزار مورد استفاده در این تخلفات نیز توقیف شده است. با افزایش نظارت‌ها و محدود شدن فعالیت قاچاقچیان در این منطقه، بخشی از چوب‌ها برای تبدیل به زغال به خارج از استان منتقل می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت امکانات حفاظتی در منطقه کوهپایه خاطرنشان کرد: تعداد نیرو‌های حفاظتی در این منطقه بسیار محدود است و در زمینه خودرو و امکانات نیز با مشکلاتی مواجه هستیم؛ با این حال، پایگاه بسیج سیدی کوهپایه در کنار نیرو‌های منابع طبیعی همکاری می‌کند و این همراهی در شناسایی و مقابله با تخلفات مؤثر بوده است.

مشارکت مردم در شناسایی تخلفات

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به پیش‌بینی حق کشف برای مأموران و مخبران اظهار کرد: بر اساس قانون، پس از تشکیل پرونده و صدور رأی از سوی مراجع قضایی یا تعزیرات، بخشی از اموال و محموله‌های مکشوفه به فروش می‌رسد و بخشی از درآمد حاصل از آن به حساب خزانه واریز و به منابع طبیعی اختصاص داده می‌شود. از این محل امکان پرداخت حق کشف به مأموران شناسایی‌کننده، نیرو‌های انتظامی، همکاران بسیج و مخبرانی که در شناسایی تخلفات مشارکت داشته‌اند، وجود دارد.

کاظمی در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: شهروندان در صورت مشاهده قطع، حمل یا نگهداری غیرمجاز چوب می‌توانند با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند. یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی گزارش‌هاست و پس از دریافت اطلاعات، موضوع را به نیرو‌های عملیاتی اعلام می‌کند تا برای رسیدگی در محل حاضر شوند.

اجرای طرح ویژه مقابله با قاچاق چوب در ۱۰ شهرستان اصفهان

مجید قاسمی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح متمرکز مقابله با قاچاق چوب، هیزم و زغال در ۱۰ شهرستان استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری منابع طبیعی و با مشارکت فرمانداران، دستگاه‌های قضایی و انتظامی و ظرفیت بسیج و سپاه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است، اظهار کرد: ۱۰ شهرستان که در مرکز یا حاشیه مناطق اصلی قاچاق چوب قرار دارند، تحت پوشش اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای قرار می‌گیرند. هماهنگی‌هایی نیز با فرمانداران و دستگاه‌های شهرستانی انجام شده و برخی فرمانداران برای اجرای اقدامات جدی‌تر اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج افزود: پیشنهاد ما اجرای یک طرح مشترک با همکاری منابع طبیعی است تا نیرو‌های بسیج پس از دریافت آموزش‌های تخصصی درباره گونه‌های گیاهی، قوانین و مقررات منابع طبیعی، در زمینه پیشگیری، اطلاع‌رسانی و مقابله با تخلفات مشارکت کنند.

قاسمی ادامه داد: برای اجرای این طرح باید هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی نیز انجام شود تا نیرو‌های مشارکت‌کننده با وظایف و مقررات مربوط آشنا باشند. امیدواریم تفاهم‌نامه میان منابع طبیعی و سپاه صاحب‌الزمان به امضا برسد تا اقدامات در این حوزه با تمرکز و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

قاسمی با اشاره به عوامل گسترش قاچاق چوب تاغ در مناطق بیابانی استان اظهار کرد: نمی‌توان افزایش این تخلفات را صرفاً به برخورد‌های انجام‌شده در سایر استان‌ها نسبت داد. تشدید مقابله با قاچاق در استان‌های شمالی و برخی مناطق غربی و زاگرس‌نشین می‌تواند یکی از دلایل تغییر مسیر فعالیت قاچاقچیان باشد، اما مجموعه‌ای از شرایط در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش دارد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ اقدامات مقابله‌ای در استان اصفهان برای جلوگیری از حمل و انتقال چوب قاچاق تشدید شده و با مراکزی که چوب‌های غیرمجاز را به زغال تبدیل می‌کردند نیز برخورد شده است. هدف این بوده که مراکز تبدیل، به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی محموله‌های قاچاق، برای متخلفان ناامن شوند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به افزایش توجه قاچاقچیان به تاغزار‌های مناطق بیابانی تصریح کرد: قاچاقچیان به‌تدریج متوجه کیفیت مناسب چوب تاغ برای تولید زغال شده‌اند؛ به‌طوری که این چوب از نظر کیفیت حتی از برخی گونه‌های دیگر بهتر است. از طرفی، دسترسی به مناطق بیابانی و برداشت چوب در این مناطق نسبت به مناطق کوهستانی زاگرس آسان‌تر است و این موضوع در کنار افزایش ارزش اقتصادی چوب، انگیزه قاچاق را بیشتر کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این تخلفات را نباید صرفاً قاچاق چوب دانست، گفت: قطع درختان تاغ در واقع تخریب زیرساخت‌های طبیعی استان و کشور است. برای ایجاد، احیا و نگهداری این منابع طبیعی سال‌ها زمان و هزینه صرف شده و قطع یک‌شبه درختانی که از دهه ۴۰ برای تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از بیابان‌زایی کاشته شده‌اند، خسارت سنگینی به همراه دارد.

قاسمی ادامه داد: این تخریب علاوه بر آثار زیست‌محیطی و افزایش آلودگی هوا، در سال‌های آینده پیامد‌هایی در حوزه آب‌وهوا و سلامت مردم خواهد داشت. منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و آسیب به آن، تعرض به حقوق عمومی و سرمایه ملی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: پیش از اصلاح قانون، نبود برخی عناوین قانونی از جمله نگهداری، یکی از نواقص جدی در برخورد با قاچاق چوب بود. قانون قبلی که به اوایل دهه ۴۰ بازمی‌گشت، با توجه به شرایط جدید و گسترش قاچاق چوب، پاسخگوی نیاز‌های موجود نبود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان افزود: از اواخر دهه ۹۰ مکاتبات و پیگیری‌های متعددی با مجلس، دولت و مجموعه‌های ملی برای رفع این نواقص انجام شد و در نهایت قانون اصلاح‌شده از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ به اجرا درآمد. در قانون جدید، موضوعاتی مانند حمل، عرضه، خرید، فروش و نگهداری به‌صورت مشخص مورد توجه قرار گرفته و برای آنها احکام جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: در قانون جدید، خروج یا اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی ممنوع اعلام شده و درباره سایر گونه‌های گیاهی و درختان غیرجنگلی نیز مقررات مشخصی وجود دارد؛ بنابراین بخشی از خلأ‌های قانونی گذشته برطرف شده و اکنون مسئله اصلی، اراده و جدیت دستگاه‌ها در اجرای مقررات است.

ضرورت برخورد با شبکه‌های قاچاق و مراکز عرضه

قاسمی با تأکید بر بازدارندگی مجازات‌ها گفت: در حوزه قاچاق، مهم‌ترین مسئله برای متخلفان صرفه اقتصادی است. اگر فعالیت غیرقانونی برای قاچاقچی سودآور نباشد، انگیزه‌ای برای ادامه آن نخواهد داشت. در قاچاق چوب نیز افرادی بدون پرداخت هزینه‌ای برای ایجاد و نگهداری این منابع، چوب را به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌کنند و از فروش آن درآمد به دست می‌آورند.

وی اضافه کرد: در برخی موارد، افرادی که در مرحله قطع و برداشت چوب فعالیت می‌کنند، صرفاً عوامل اجرایی هستند و ممکن است افراد دیگری در پشت پرده، فعالیت‌ها را سازمان‌دهی و از شرایط اقتصادی این افراد سوءاستفاده کنند. به همین دلیل، علاوه بر برخورد با عوامل اجرایی باید شبکه‌های اصلی سامان‌دهنده قاچاق نیز شناسایی شوند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با تأکید بر ضرورت صدور احکام بازدارنده برای متخلفان بیان کرد: قانون‌گذار ضبط آلات و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق چوب، زغال و هیزم را نیز پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تکرار تخلفات استفاده شود.

وی حمایت از نیرو‌های منابع طبیعی را نیز ضروری دانست و گفت: مأموران رسمی منابع طبیعی و افرادی که به‌عنوان همکار و مخبر در این حوزه مشارکت می‌کنند، به حمایت مادی و معنوی بیشتری نیاز دارند. این نیرو‌ها در شرایط دشوار و گاهی در مواجهه با افراد مسلح فعالیت می‌کنند و باید زمینه لازم برای افزایش انگیزه و حمایت از آنها فراهم شود.

قاسمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مقابله با قاچاق چوب اظهار کرد: هرچقدر هم نیرو و امکانات برای برخورد با قاچاقچیان اختصاص داده شود، بدون همراهی مردم نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان که بیشتر با پدیده بیابان‌زایی درگیر هستند، مشارکت مردم می‌تواند عرصه فعالیت را برای متخلفان محدود کند؛ البته نباید از مناطق غربی و جنوبی استان و محدوده‌های زاگرس‌نشین نیز غافل شد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از عرضه علنی محصولات حاصل از قاچاق چوب افزود: نباید از یک طرف دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق اقدام کنند و از طرف دیگر، چوب و زغال غیرمجاز به‌راحتی در معرض فروش قرار بگیرد. باید با عرضه علنی این محصولات نیز برخورد شود و در مرحله اول، اصناف و گروه‌هایی که ممکن است در خرید و فروش آنها نقش داشته باشند، نسبت به ممنوعیت‌های قانونی آگاه شوند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان از آمادگی این کمیسیون برای هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: مجموعه منابع طبیعی باید نیاز‌ها و اولویت‌های خود را اعلام کند تا دستگاه‌هایی که ظرفیت همکاری دارند، وارد عمل شوند. ابتدا باید گروه‌های هدف توجیه شوند و نسبت به اهمیت موضوع حساسیت پیدا کنند و سپس اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

قاسمی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته کشفیات قابل توجهی انجام شده که نشان‌دهنده افزایش حساسیت و شکل‌گیری اراده جدی‌تر در مجموعه دستگاه‌های مسئول است. البته با توجه به تعدد موضوعات و مأموریت‌ها، دستگاه متولی باید با مطالبه‌گری بیشتر زمینه مشارکت سایر دستگاه‌ها را فراهم کند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها و مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: حفظ منابع طبیعی تنها به کاشت و احیای درختان محدود نمی‌شود، بلکه نگهداری و جلوگیری از تخریب آنها نیز اهمیت دارد. دستگاه‌های مختلف باید مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه انجام دهند و کمیسیون نیز برای همراهی و هماهنگی با منابع طبیعی آمادگی دارد.

قاسمی از مردم خواست در صورت مشاهده عرضه زغال و هیزم حاصل از چوب‌های غیرمجاز، از خرید آن خودداری کنند و افزود: وقتی فروشنده اعلام می‌کند زغال یا هیزم عرضه‌شده حاصل از چوب جنگلی است، مردم نباید آن را خریداری کنند؛ چراکه کاهش تقاضا می‌تواند به پیشگیری از این تخلفات و محدود شدن فعالیت قاچاقچیان کمک کند.

منبع: تسنیم