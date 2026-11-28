باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، از اجرای طرح نظارتی ویژه بر فروش‌های فوق‌العاده و تخفیف‌های مناسبتی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲۱ مورد تخفیف غیرواقعی در جریان بازرسی‌ها شناسایی و پرونده متخلفان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با اشاره به استقبال مردم از تخفیف‌های مناسبتی و فروش‌های فوق‌العاده اظهار کرد: واحدهای صنفی در چنین فصل‌هایی، از یک سو برای تأمین سرمایه در گردش و عبور از رکود بازار و از سوی دیگر با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، تلاش می‌کنند با ارائه تخفیف‌های ویژه، رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند.

وی افزود: با تغییر فصل و به‌ویژه در حوزه پوشاک، برخی فروشندگان برای عرضه محصولات جدید و تخلیه موجودی کالاهای فصل گذشته، فروش فوق‌العاده و حراج را در دستور کار قرار می‌دهند؛ موضوعی که در صورت رعایت ضوابط، می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد.

نیک‌منش با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده در تبلیغات تخفیفی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، طرح نظارتی ویژه‌ای را به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ کرده است تا بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، با اجرای گشت‌های مشترک، بازار را به‌صورت مستمر رصد و تخفیف‌های اعلام‌شده را راستی‌آزمایی کنند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این طرح، قیمت کالا پیش از اجرای فروش فوق‌العاده با قیمت زمان عرضه در دوره تخفیف مقایسه می‌شود تا مشخص شود تخفیف اعلام‌شده واقعی است یا خیر. همچنین میزان سود، قیمت‌گذاری و نحوه تبلیغات فروشندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از تبلیغات خلاف واقع و اعمال تخفیف‌های غیرواقعی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده گفت: تاکنون ۲۲۱ مورد تخفیف غیرواقعی شناسایی شده و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

نیک‌منش با بیان اینکه تخلفات در حوزه فروش‌های تخفیفی صرفاً به اعلام تخفیف‌های غیرواقعی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: گران‌فروشی و عدم درج قیمت نیز از جمله تخلفاتی است که در بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. فروشندگان باید قیمت کالا را به‌صورت شفاف درج کنند تا مصرف‌کننده بتواند قیمت اولیه و میزان تخفیف اعمال‌شده را به‌درستی مشاهده و ارزیابی کند.

وی افزود: برای مثال، اگر فروشنده کالایی را با قیمت یک میلیون تومان عرضه می‌کند و مدعی اعمال ۲۰ درصد تخفیف است، باید قیمت اولیه و قیمت نهایی پس از تخفیف به‌صورت شفاف مشخص باشد تا مشتری از میزان واقعی تخفیف اطلاع داشته باشد. بازرسان نیز بر همین اساس، قیمت‌ها و نحوه عرضه کالا را بررسی و نظارت می‌کنند.

مردم تخلفات فروش‌های تخفیفی را به ۱۲۴ گزارش دهند

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات بازار گفت: مصرف‌کنندگان در صورتی که هنگام خرید با تخلف مواجه شوند، از جمله اینکه فروشنده از ارائه فاکتور رسمی خودداری کند یا تخفیف اعلام‌شده با قیمت واقعی کالا مطابقت نداشته باشد، می‌توانند موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

نیک‌منش خاطرنشان کرد: گزارش‌های ثبت‌شده در اسرع وقت توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی بررسی و رسیدگی می‌شود و تلاش داریم با نظارت مستمر، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنیم.

ضرورت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی دارای مجوز

وی در ادامه با اشاره به نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و سکوهای مجازی گفت: در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و بازرسان مربوطه نظارت دارند، اما توصیه ما به مردم این است که هنگام خرید اینترنتی، از فروشندگان و عرضه‌کنندگانی خرید کنند که دارای نمادهای معتبر و پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هستند.

نیک‌منش افزود: برخی افراد با ایجاد سایت‌های مختلف، کالاهایی را با تبلیغات غیرواقعی در معرض فروش قرار می‌دهند و ممکن است پس از خرید، کالای تحویل‌شده با محصول معرفی‌شده مطابقت نداشته باشد. بنابراین، مردم باید در خریدهای اینترنتی دقت بیشتری داشته باشند و خرید خود را از فروشگاه‌های دارای مجوز انجام دهند.