باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب زابل در پی مراجعه سه نفر با علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل به مراکز درمانی، دستور بررسی ابعاد این رخداد و شناسایی منشأ احتمالی تهیه و توزیع مشروبات الکلی را صادر کرد.

بر اساس اعلام دادستانی شهرستان زابل، این دستورات خطاب به پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی صادر شده تا ابعاد مختلف موضوع، عوامل احتمالی دخیل در تهیه و توزیع مشروبات الکلی و ارتباط احتمالی میان موارد مسمومیت بررسی شود.

آخرین وضعیت درمان افراد مسموم شده

بر اساس استعلام انجام‌شده از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل، از میان سه فرد مراجعه‌کننده، یک نفر که علائم شدیدتری داشته، پیش از تکمیل روند درمان و بدون هماهنگی، بیمارستان را ترک کرده است.

دو نفر دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی، بدون عارضه گزارش‌شده و با رضایت شخصی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

بررسی منشأ احتمالی مشروبات الکلی و شناسایی موارد جدید

دادستانی زابل با تاکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، از مراجع تخصصی انتظامی خواسته است ضمن بررسی ابعاد آشکار و پنهان این رخداد، منشأ تهیه مشروبات الکلی و عوامل احتمالی دخیل در توزیع آن را شناسایی کنند.

شناسایی سایر موارد احتمالی مسمومیت و بررسی ارتباط میان آنها نیز از محور‌های پیگیری این پرونده اعلام شده است.

هشدار درباره خطر مصرف مشروبات الکلی آلوده

با توجه به مخاطرات جدی مصرف مشروبات الکلی، به‌ویژه فرآورده‌های آلوده به متانول، مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک مسمومیت ضروری است.

همچنین افراد مشکوک به مسمومیت باید از ترک بیمارستان پیش از تکمیل مراحل بررسی و درمان خودداری کنند؛ چراکه مسمومیت با متانول می‌تواند عوارض شدید و حتی تهدید کننده حیات به دنبال داشته باشد.