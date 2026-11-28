باشگاه خبرنگاران جوان - هانی بطیش در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت نیروی دریایی ایران با اتکا به مین‌های دریایی، موشک‌های کروز و سامانه‌های پایش توان رصد کشتی‌ها، حتی در صورت خاموش بودن فرستنده موقعیت آن‌ها، را دارد. او افزایش هزینه انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را از پیامدهای این توان عملیاتی دانست.

این تحلیلگر تأکید کرد تردد نفتکش‌ها هنوز به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها نرسیده و افزایش هزینه‌ها و قیمت انرژی برای آمریکا قابل تداوم نیست. به گفته او، در صورت تصمیم واشنگتن به اقدام نظامی علیه ایران، نیروهای مسلح کشور توان ایستادگی و دفاع از خود را دارند.