باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد دو تن از کارکنان این سازمان که به‌عنوان نگهبان فعالیت می‌کردند، شامگاه جمعه در حمله اسرائیل به یکی از درمانگاه‌های این سازمان در نوار غزه کشته شدند.

این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این حادثه را «حمله‌ای مستقیم به پزشکان بدون مرز» خواند و تأکید کرد که مختصات مراکز درمانی خود را در اختیار ارتش اسرائیل قرار داده بود.

پزشکان بدون مرز اعلام کرد تاکنون ۱۷ نفر از کارکنان این سازمان در غزه به کشته شده و خواستار پاسخگو کردن مقام‌های اسرائیلی شد.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز این حمله را غیرقابل قبول خواند و بر لزوم حفاظت از کارکنان امدادی تأکید کرد.

هم‌زمان، منابع پزشکی از شهادت هفت فلسطینی و زخمی شدن چندین نفر دیگر در حملات اسرائیل به غزه با وجود برقراری آتش‌بس خبر دادند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک‌هزار و ۷۰۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۶ هزار و ۱۶۳ نفر زخمی شده‌اند.

در جنگ اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز حدود ۷۵ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۶ هزار نفر زخمی شده‌اند. بخش عمده قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه تخریب شده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی