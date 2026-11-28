باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر مژگان مینوسپهر رئیس گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشدکی شهید صدوقی یزد گفت: موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان یزد طی سه هفته اخیر روند افزایشی قابل توجهی داشته و بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند در هفته گذشته نیز نسبت به هفته پیش از آن ادامه یافته است به‌گونه‌ای که اکنون وضعیت بیماری در استان در شرایط هشدار قرار دارد.

وی با بیان اینکه آنفلوآنزا نباید با یک سرماخوردگی ساده و بیماری کم‌اهمیت اشتباه گرفته شود افزود: این بیماری در برخی افراد، به‌ویژه سالمندان، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند با شدت بیشتری بروز کند و حتی به بستری در بیمارستان منجر شود.

رئیس گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر اینکه پیشگیری از آنفلوآنزا علاوه بر مسئولیت فردی یک مسئولیت اجتماعی است گفت: انتقال ویروس از طریق قطرات تنفسی ناشی از عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن به‌راحتی انجام می‌شود و افراد مبتلا می‌توانند با رعایت نکردن نکات بهداشتی، بیماری را به اطرافیان خود منتقل کنند.

مینوسپهر، ماندن در منزل هنگام ابتلا به بیماری را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های قطع زنجیره انتقال دانست و افزود: افراد دارای علائم بیماری تا حد امکان از حضور در محل کار، مدرسه و اجتماعات خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از ابتلای دیگران، فرصت کافی برای استراحت و بهبودی خود نیز داشته باشند.

وی شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون را از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین راه‌های پیشگیری برشمرد و تصریح کرد: پرهیز از تماس دست‌های آلوده با چشم‌ها و صورت، استفاده از ماسک در صورت ضرورت خروج از منزل هنگام داشتن علائم بیماری و توجه به تهویه مناسب هوا از دیگر توصیه‌های مهم بهداشتی است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مراقبت از گروه‌های پرخطر در شرایط افزایش شیوع آنفلوآنزا گفت: سالمندان، زنان باردار، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید در این دوره از حضور غیرضروری در مکان‌های شلوغ و فضا‌های بسته با تهویه نامناسب خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در چنین محیط‌هایی از ماسک استفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت تهویه مناسب به‌ویژه در مدارس خاطرنشان کرد: رعایت همین توصیه‌های ساده، اما مستمر بهداشتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش انتقال ویروس و کنترل موج ابتلا به آنفلوآنزا در استان داشته باشد.