باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرادی، فرمانده انتظامی شهرستان درمیان گفت: مأموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این خودرو ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و بنزین کشف کردند.

مرادی بیان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان درمیان تصریح کرد: متهم دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.