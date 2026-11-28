باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی گفت: ایران در داخل منطقه خاورمیانه توانایی بسیار گسترده‌ای برای اعمال قدرت دارد و می‌تواند در سراسر این منطقه عملیات نظامی انجام دهد؛ حتی ممکن است برد موشک‌های ایران تا پایگاه دیه‌گو گارسیا نیز برسد.

وی ادامه داد: اگر ایران انواع جدیدی از پهپادها را حتی در داخل منطقه نیز به توانمندی‌های خود اضافه کرده باشد، ما توانایی مقابله با همه آن‌ها را نداریم. همان‌طور که دیده‌اید، عربستان سعودی حتی قادر نیست حملات حوثی‌ها، یعنی انصارالله، به منطقه مالی ریاض را به‌طور کامل رهگیری کند.