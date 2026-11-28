باشگاه خبرنگاران جوان -اسفندیار دریکوندی،مدیرکل گمرکات قم گفت: براساس آمار، از ابتدای امسال تا پایان آبان، نزدیک به ۱۹۰ هزار تُن کالا از گمرکات استان قم در قالب تعداد چهار هزار و ۱۵۹ اظهارنامه و به ارزش ۲۷۶ میلیون و ۳۱۹ هزار دلار به کشورهای هدف، صادر شده‌است.

وی افزود: کالاهای صادراتی استان متنوع و شامل کالاهای مختلف است و واحدهای تولیدی فعال در قم توانسته‌اند در حوزه صادرات موفقیت‌های چشمگیری از خود نشان دهند به طوری که تقریبا هر سال تعدادی از صادرکنندگان استان در جمع برترین صادرکنندگان کشور قرار گرفته و تجلیل می‌شوند.

وی با اشاره به گسترش محصولات صادراتی در واحدهای تولیدی قم، ادامه داد: برای توسعه صادرات استان گمرکات قم از تمامی ظرفیت‌های دراختیار خود برای کاهش زمان صدور مجوزهای لازم برای ارسال کالاها به مقاصد هدف استفاده می‌کند و در این خود پشتیبان فعالان اقتصادی استان است.