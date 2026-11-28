\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u060c \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0628\u0631\u0648\u062c\u0646 \u0631\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0645 \u0648 \u0632\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062f\u0644\u067e\u0630\u06cc\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0638\u0631 \u0628\u06a9\u0631\u060c \u0647\u0631 \u0628\u06cc\u0646\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u062c\u0630\u0648\u0628 \u062e\u0648\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u062f.\n