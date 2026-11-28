باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سجاد نیکخو رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان فارس، در بازدید از گروه مؤسسات بهارنکو، با اشاره به ضرورت پیوند میان علم، معنویت و نیاز‌های واقعی جامعه، فعالیت‌های این مجموعه را نمونه‌ای از جهت‌دهی به دانش در مسیر حل مسائل خانواده دانست.

او در این بازدید، با بیان اینکه در مجموعه بهارنکو جلوه‌ای روشن از تأکید رهبر شهید بر تولید علم، تربیت عالم و جهت‌دهی به دانش را مشاهده کرده است، اظهار کرد: حوزه خانواده از جمله عرصه‌هایی است که با وجود فعالیت گسترده رشته‌هایی همچون علوم تربیتی و روان‌شناسی و زیرشاخه‌های مختلف آنها، همچنان با مسائل و چالش‌های متعددی روبه‌روست و تلاش‌های صورت‌گرفته در بسیاری موارد نتوانسته پاسخگوی کامل نیاز‌های جامعه باشد.

نیکخو با اشاره به تلاش جریان‌ها و مکاتب مختلف برای ارائه راهکار‌هایی در مسیر دستیابی انسان به آرامش گفت: تجربه نشان داده است که جریان‌های علمی جدا از دین، به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی تمام ابعاد نیاز‌های انسانی باشند و برای حل مسائل عمیق زندگی، توجه هم‌زمان به علم و معنویت ضرورتی انکارناپذیر است.

او با تأکید بر رویکرد مسئله‌محور گروه مؤسسات بهارنکو تصریح کرد: آنچه در این مجموعه قابل توجه است، تبدیل دانش به راهکار‌های عملی و محصولات مشخص برای پاسخگویی به دغدغه‌های خانواده‌هاست. در بهارنکو، فعالیت‌ها و خدمات متنوع، به متن زندگی افراد راه پیدا کرده و در نهایت به شکل‌گیری خانواده پایدار کمک می‌کند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان فارس، اخلاص در فعالیت‌ها، برخورداری از پشتوانه علمی و مدیریتی و اشراف مدیریت مجموعه بر مسائل حوزه خانواده را از عوامل مؤثر در این مسیر برشمرد و ساختار غیردولتی این مجموعه را نیز از ویژگی‌های قابل توجه آن دانست.

مقامی، با تشریح پیشینه و اهداف این مجموعه گفت: بهارنکو نزدیک به ۱۷ سال است که با رویکردی غیرتجاری و با رسالت خدمت‌رسانی به مردم، در مسیر پاسخگویی به نیاز‌های خانواده‌های شیراز و استان فارس فعالیت می‌کند.

او با اشاره به گستره فعالیت‌های این گروه مؤسسات اظهار کرد: در حال حاضر، بهارنکو با برخورداری از ۳۹ نمایندگی و ۱۰ مؤسسه، تلاش کرده است طیف متنوعی از نیاز‌های خانواده را پوشش دهد؛ از آموزش‌های پیش، حین و پس از ازدواج گرفته تا ارائه محصولات فرهنگی و کتاب‌های مرتبط با خانواده، خدمات تحصیلی، مسکن و معیشت و همچنین تربیت نیروی متخصص با رویکردی علمی و تخصصی.

در جریان این بازدید، مسئولان واحد‌های مختلف گروه مؤسسات بهارنکو، گزارشی از فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.

منبع: علوم پزشکی شیراز