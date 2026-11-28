باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها هزینه‌های درمان دغدغه‌ای برای بیماران شده و پرداخت تعرفه‌های بخش خصوصی، آنها را به دردسر انداخته است. بیمارانی که مجبور هستند خدمات مورد نیاز خود را مراکز دولتی جست‌و‌جو کنند. به همین منظور بیمه تامین اجتماعی از اهمیت خاصی برای بیماران برخوردار است، اما برخی از مراکز درمانی بصورت خصوصی فعالیت می‌کنند و پرداخت هزینه بیماران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

به گفته شهروندخبرنگار‌های ما برخی بیمارستان‌های شهرستان فولادشهر استان اصفهان از پذیرش بیمه پایه تأمین اجتماعی خودداری و تنها بیمه تکمیلی بیمار را در فاکتور هزینه‌ها لحاظ می‌کنند.

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