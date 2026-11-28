باشگاه خبرنگاران جوان - ایران از موقعیتی جغرافیایی برخوردار است که بسیاری از کشور‌ها برای دستیابی به بخشی از مزایای آن میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی غرب آسیا، دسترسی هم‌زمان به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و اتصال به مسیر‌های زمینی شرق و غرب، این امکان را فراهم کرده که کشورمان به حلقه پیوند اقتصاد‌های روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی، شبه‌قاره هند و بازار‌های خلیج فارس تبدیل شود. با این حال، برخورداری از چنین موقعیتی به‌خودی‌خود تولید قدرت نمی‌کند و ثروت‌آفرین نیست. همان‌طور که وجود ذخایر نفتی بدون زیرساخت استخراج، پالایش و صادرات، درآمدی ایجاد نمی‌کند، ارزش اقتصادی این جغرافیا نیز زمانی آشکار می‌شود که بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ها و ناوگان دریایی در شبکه‌ای منسجم به یکدیگر متصل شوند و امکان جابه‌جایی سریع و کم‌هزینه کالا را فراهم کنند.

اما تحولات ناشی از جنگ اخیر، اهمیت این مسئله را دوچندان کرده است؛ زیرا اختلال در آبراه‌های راهبردی و مسیر‌های متعارف تجارت، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ را به بازنگری در شبکه‌های حمل‌ونقل و جست‌وجوی مسیر‌های جایگزین واداشته است. این تغییر می‌تواند فرصتی تاریخی برای ایران باشد تا با تقویت زیرساخت‌های دریایی و توسعه کریدور‌های تجاری، سهم بیشتری از جریان تجارت منطقه به دست آورد و در شکل‌گیری نظم جدید اقتصادی پیرامون خود نقش‌آفرینی کند.

این نگاه، ریشه در سیاستی دارد که رهبر شهید انقلاب در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور پایه‌گذاری کردند. در آن سند، دریا سرچشمه تولید ثروت، اشتغال و اقتدار ملی شناخته شد و رشد اقتصاد دریامحور، دست‌کم دو برابر رشد کل اقتصاد کشور هدف‌گذاری شد. اهمیت این سیاست امروز روشن‌تر شده است؛ زیرا جنگ فرصتی پدید آورده تا توسعه دریامحور از مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده بندری، به برنامه‌ای ملی برای تغییر جایگاه ایران در اقتصاد منطقه تبدیل شود.

در پیام ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز رهبر معظم انقلاب، تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز را طلیعه «نظم جدید منطقه و جهان» دانستند. تحقق اقتصادی چنین چشم‌اندازی مستلزم آن است که ایران در کنار تثبیت امنیت و حقوق خود در آبراه‌های راهبردی، شبکه تازه‌ای از همکاری‌های تجاری با همسایگان طراحی کند. نظمی که در آن منافع کشور‌های پیرامونی به مسیر‌های عبوری ایران گره بخورد و همکاری اقتصادی پشتوانه‌ای پایدار برای امنیت منطقه بسازد.

نشانه‌های این تحول هم‌اکنون آشکار شده است. سهم بنادر شمالی ایران در جابه‌جایی کالا‌های اساسی از حدود ۱۸ درصد پیش از جنگ به ۳۰ درصد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد مسیر‌هایی که سال‌ها در حاشیه تجارت کشور قرار داشتند، می‌توانند در شرایط تازه نقشی تعیین‌کننده پیدا کنند. اما انتقال اضطراری کالا به بنادر شمالی دریای خزر هنوز به معنای ایجاد یک نظم تجاری جدید نیست. برای ماندگار شدن این تغییر، باید قرارداد‌های بلندمدت، خطوط منظم کشتیرانی و شبکه حمل‌ونقل پیوسته شکل بگیرد.

ایران ظرفیت چنین تحولی را دارد. کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند هند را از طریق بنادر جنوبی و شبکه ریلی ایران به روسیه و قفقاز متصل کند. چابهار می‌تواند دروازه دسترسی افغانستان و آسیای مرکزی به اقیانوس هند باشد و بنادر دریای خزر، حلقه ارتباط تجارت شمال اوراسیا با خلیج فارس شوند. تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا و چابهار ـ زاهدان از همین منظر اهمیت دارد. این خطوط حلقه‌هایی هستند که می‌توانند نقشه تجارت منطقه را به سود ایران تغییر دهند.

اما مسئله مهم‌تر، تبدیل عبور کالا به تولید ثروت است. بندر امیرآباد، خزر، شهید رجایی و چابهار باید به شبکه‌ای از انبارداری، فرآوری، صنعت، بیمه و خدمات تجاری متصل شوند. سود اصلی زمانی حاصل می‌شود که کشتی و قطار، کارخانه و بازار را به حرکت درآورند و شهر‌های ساحلی به مراکز اشتغال و تولید تبدیل شوند. تحقق این هدف نیز به مدیریت یکپارچه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توافق‌های پایدار با کشور‌های منطقه نیاز دارد.

فرصت کنونی احتمالاً برای همیشه باقی نمی‌ماند. مسیر‌های تجاری وقتی تثبیت شوند، تغییرشان دشوار و پرهزینه است. ایران باید از موقعیت تازه خود برای مشارکت در طراحی قواعد تجارت منطقه استفاده کند. قواعدی مبتنی بر امنیت، همکاری و منافع متقابل. اگر تنگه هرمز امروز وزن راهبردی ایران را به جهان یادآوری کرده، کریدور‌ها می‌توانند این وزن را به ثروت و قدرت اقتصادی ماندگار تبدیل کنند. آزمون بزرگ اقتصاد دریامحور همین است. تبدیل اقتدار جغرافیایی دوران جنگ به معماری اقتصادی فردای جنگ.

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران