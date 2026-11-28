باشگاه خبرنگاران جوان - جمال میرزایی، رییس انجمن کارفرمایی صنف تایر ایران در یک برنامه تلویزیونی درمورد افزایش قیمت تایر گفت: در کارخانه‌جات حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت تایر بوده است، امّا در بازار آزاد، در سه ماه گذشته تلاطم زیادی داشته است و در این مدت، ۶۰-۵۰ درصد افزایش نرخ تایر وجود داشته است و افزایش قیمت را میانگین درنظر می‌گیریم و بدون شک، مواردی بوده‌اند که گران‌فروشی صورت گرفته است و سازمان‌های نظارتی نیز، برخورد کرده‌اند.

میرزایی درمورد دلیل فاصله قیمت تایر خودرو و آن چه که عرضه می‌شود، ادامه داد: موضوع قیمت تایر با قیمت‌های دستوری تعیین تکلیف نمی‌شوند و با توجه به این که ایران کشور بزرگی است کشور‌های همسایه از قیمت‌های دستوری ایران بهره‌مند می‌شوند و از کشور به کشور‌های همسایه قاچاق انجام می‌شود و این موضوع صرفاً برای تایر نیست و خیلی از کالا‌های دیگر نیز، از کشور به دیگر کشور‌های همسایه قاچاق می‌شوند. زیرا به جز ترکیه که تولید تایر دارد تقریباً بقیه کشور‌ها تولیدکننده تایر نیستند و گاهی از قیمت‌گذاری که داخل کشور انجام می‌شود از آن بهره‌مند می‌شوند و زمانی که امکان قاچاق تایر به وجود می‌آید نرخ را آن جا تعیین می‌کنند. یعنی وقتی که نرخ پایین نگه داشته می‌شود عده‌ای آن را جمع می‌کنند و برای صادرات و بهره‌مند شدن از این فضای اقتصادی اقدام می‌کنند.

رییس انجمن کارفرمایی صنف تایر ایران گفت: تولیدکنندگان کشور از افزایش قیمت راضی نیستند و دلیلش هم افزایش سرمایه در گردش است که به تولید تحمیل می‌شود. آن چه که باعث افزایش نرخ تایر می‌شود نرخ‌های جهانی هستند که تنش‌های منطقه تأثیراتی بر قیمت کالا گذاشته‌اند و شاهد افزایش قیمت‌های جهانی هستیم که چشمگیر بوده است؛ به طوری‌که در یک سال گذشته، حدود ۶۰ -۵۰ درصد افزایش قیمت مواد اولیه را داشته‌ایم و متأسفانه مشکلات لجستیک به وجود آمده‌اند که باعث شده است مسیر‌های دریایی را ازدست بدهیم و مسیر‌های زمینی هزینه‌های سنگینی را بر دوش تولیدکننده گذاشته‌اند.

میرزایی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه داخلی و بخش دیگر آن وارداتی است و نرخ هردو مواد اولیه داخلی و جهانی افزایش زیادی داشته‌اند و عامل دیگری که باعث بالا رفتن قیمت تایر در کشور شده نرخ ارز است که تأثیر داشته است.

رییس انجمن کارفرمایی صنف تایر ایران مطرح کرد: در روز‌های گذشته، به دلیل آزادسازی نرخ شاهد کاهش قیمت تایر در بازار آزاد بوده‌ایم و این اتفاق خوبی بود که به نظر بنده در کشور به وجود آمد و در برخی از سایز‌های لاستیک مثل رینگ ۱۳ که پرمصرف هم، هستند قیمت آن‌ها نصف شد و در بازار آزاد کاهش قیمت به وجود آمد.

میرزایی بیان کرد: لاستیک‌های با نرخ مصوب تولیدی را می‌توان از چند طریق تهیه کرد و تولیدکنندگان ما سایت‌های عرضه مستقیم را راه‌ اندازی کردند و افراد می‌توانند از طریق این سایت‌ها برای خرید لاستیک موردنیاز خود اقدام کنند و هزینه پستی به آن اضافه می‌شود و باید به این موضوع توجه کرد که هر شرکتی سامانه مربوط به خودش را دارد و برخی از شرکت‌های فعال‌تر در این حوزه، مراکز عرضه مستقیم نیز، دارند که یکی از این شرکت‌ها حدود ۵۰ مورد مرکز عرضه مستقیم در کشور دارد و در تهران، مراکز نظارتی طرحی را به وجود آوردند که حدود ۱۵۰ مرکز به صورت موقت عرضه مستقیم برای تایر و ۱۵۰ مرکز هم برای روغن موتور درنظر گرفته شده است و این مراکز موقت هستند و سایت‌های اینترنتی عرضه مستقیم پایدار هستند و در حال حاضر، محدودیت خاصی وجود ندارد و فکر می‌کنم افراد می‌توانند هر ۶ ماه یک بار، ۲ حلقه تایر را خریداری کنند.

رییس انجمن کارفرمایی صنف تایر ایران ادامه داد: بنده فکر می‌کنم قیمت باید آزاد شود. زیرا تولید و کیفیت افزایش پیدا می‌کند و ما موضوعی به نام برندینگ داریم و به ویژه در حوزه تایر سواری به حدی توانمد شده‌ایم که می‌توانیم نیاز کشور را برطرف کنیم و باید درنظر گرفت که با دستوری شدن قیمت‌ها در بازار تنش به وجود می‌آید و برخی از افراد وارد بازار تایر می‌شوند که مصرف کننده واقعی نیستند و داد و ستد و ذخیره می‌کنند.

میرزایی گفت: آن چه دغدغه تولیدکنندگان تایر در کشور است یکی، موضوع تخصیص و تأمین ارز و دیگری، لجستیک است که این دو موضوعی هستند که تا حدی به تولید ضربه وارد کرده‌اند و عملکرد میانگین تولید تایر در آبان ماه در مقایسه با ۵ ماه ابتدای سال، حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است.

رییس انجمن کارفرمایی صنف تایر ایران افزود: در حال حاضر، ۱۰ شرکت فعال در حوزه تایر خودرو در کشور وجود دارند، امّا تعداد توزیع کننده بسیار زیاد است تا جایی که هر شرکتی، حدود ۶۰۰-۵۰۰ نماینده توزیع دارد.