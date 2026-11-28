باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل باقری‌فرد، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت، با دفاع از توسعه آموزش پزشکی در مناطق کمتر برخوردار کشور، تأکید کرد: محرومیت جغرافیایی نباید بهانه‌ای برای سلب فرصت‌های آموزشی از مردم این مناطق باشد و توسعه دانشکده‌های علوم پزشکی از دستاورد‌های نظام سلامت کشور است.

به دنبال طرح برخی انتقادات درباره توسعه دانشکده‌های پزشکی در شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح دستاورد‌های آموزش پزشکی کشور، سیاست‌های توسعه جغرافیایی دانشکده‌های پزشکی و سازوکار صدور مجوز فعالیت این مراکز پرداخت.

از حضور پزشکان خارجی تا تربیت دانشجویان بین‌المللی

باقری‌فرد با اشاره به پیشرفت‌های نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب و در سال‌های ابتدایی پس از آن، پزشکانی از کشور‌های هند، پاکستان، فیلیپین و اندونزی در ایران طبابت می‌کردند، اما امروز دانشجویانی از برخی از همین کشور‌ها برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به ایران می‌آیند.

وی افزود: تعداد دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در ابتدای انقلاب حدود شش یا هفت مرکز بود، در حالی که امروز حدود ۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور فعالیت می‌کنند.

اعتبار بین‌المللی آموزش پزشکی ایران بالا رفته

معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دریافت تأییدیه ده‌ساله فدراسیون جهانی آموزش پزشکی گفت: نظام اعتباربخشی آموزش پزشکی ایران مورد تأیید این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، پس از ارزیابی نمایندگان این فدراسیون، امکان اعتباربخشی فرامرزی نیز برای ایران فراهم شد و کشورمان می‌تواند در صورت درخواست سایر کشورها، نسبت به ارزیابی دانشکده‌های پزشکی آنها اقدام کند.

ماجرای صدور مجوز تربیت پزشک در هفت شهر کشور

باقری‌فرد درباره صدور مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی در شهر‌های خوی، مراغه، سراب، بهبهان، ساوه، لار و گراش توضیح داد: این شهر‌ها پیش از دریافت مجوز، دارای مستقل علوم پزشکی بودند.

وی افزود: پذیرش دانشجوی پزشکی در این مراکز بر اساس تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت بهداشت، دانشگاه مادر و دانشکده متقاضی صورت گرفت. بر این اساس، دانشجویان دوره علوم پایه را در این مراکز سپری می‌کردند و دانشکده‌ها فرصت داشتند زیرساخت‌های آموزش بالینی را نیز فراهم کنند.

محرومیت جغرافیایی به معنای ناتوانی علمی نیست

باقری‌فرد با اشاره به موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در شاخص‌های آموزشی و رقابت‌های علمی دانشجویان، تأکید کرد: قرار گرفتن یک دانشگاه در منطقه‌ای کمتر برخوردار، به معنای ناتوانی آن در ارائه آموزش باکیفیت نیست.

وی با اشاره به مطالبات مردم شهر‌هایی مانند میناب و گنبدکاووس برای برخورداری از مراکز آموزش عالی سلامت، افزود: اینکه مردم مناطق محروم، با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و رفاهی، توسعه آموزش را مطالبه می‌کنند، موضوعی ارزشمند و شایسته حمایت است.

ضرورت پرهیز از تمرکزگرایی در آموزش پزشکی

معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان هرمزگان، توسعه دانشکده‌های علوم پزشکی در میناب و بندرلنگه را اقدامی در راستای تقویت خدمات سلامت و توسعه فرصت‌های آموزشی دانست.

باقری‌فرد همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه تدریجی مراکز آموزش پزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های مادر، خواستار حمایت از مناطق مستعد توسعه شد و تأکید کرد که برخورداری از فرصت‌های آموزشی نباید به چند شهر بزرگ کشور محدود شود.