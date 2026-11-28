باشگاه خبرنگاران جوان - رضا پهلوی به تازگی در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز، خطاب به آمریکایی‌ها گفته که اگر به من فرصت دهید، فوراً به ایران می‌روم.

این بخش از صحبت‌های رضا پهلوی با واکنش‌های بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. عمده واکنش کاربران اکس، از وابستگی و خودفروختگی رضا پهلوی حکایت دارد.

یک کاربر، سلطنت‌طلب‌ها را مخاطب قرار داده و نوشته که حالا فهمیدید چرا با وجود اینکه دائم شعار «پهلوی برمی‌گرده» سر می‌دهید، پهلوی برنمی‌گرده؟ چون خودش در مصاحبه با فاکس‌نیوز اعتراف کرد که نیاز به اجازه آمریکا دارد!

جدا از موضوع وابستگی پهلوی به خارجی‌ها، مسأله دیگری که مورد توجه قرار گرفته، ادعای تکراری رضا پهلوی مبنی‌بر «داشتن برنامه برای براندازی» است. یکی از کاربران در این‌باره نوشته است: «شما که بار‌ها اعلان کردید برنامه‌های مختلفی براى براندازى دارید؛ پس چرا منتظر اجازه آمریکا و اسرائیل هستید؟».

رضا پهلوی بار‌ها در مقاطع گوناگون ادعا کرده بود که برای براندازی جمهوری اسلامی و حتی پس از آن برنامه دارد؛ اما اکنون با درخواست ملتمسانه از آمریکایی‌ها برای فراهم‌کردن فرصت برای بازگشت، سخن مخالفانش را به‌طور قطعی اثبات کرده است.

او درواقع نشان داده که وی برای آمدن به ایران فقط یک برنامه دارد و آن وابستگی کامل به آمریکا و اسرائیل است.

مسأله دیگری که در مصاحبه اخیر رضا پهلوی مورد توجه قرار می‌گیرد، تناقض جدی او در زمینه حمایت خارجی است. او در چند سال گذشته، به‌طرز عجیبی صرفاً در یک زمینه بار‌ها سخنان متناقضی را بیان کرده است.

پهلوی در مواردی گفته که هیچ نیازی یه کمک خارجی ندارد یا حتی ادعا کرده که از خارجی‌ها هیچ درخواستی برای حمایت نداشته؛ اما در مواردی همچون در گفت‌وگوی جدیدش با فاکس‌نیوز، صراحتا از برای دریافت نه تنها کمک، بلکه نوعی صدور مجوز از سوی آمریکا درخواست کرده است.

اما یک نکته دیگر که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ادعای آمادگی رضا پهلوی برای بازگشت فوری به ایران است. وی حدود سه سال پیش در یک مصاحبه واکنش‌برانگیز با شاهین نجفی، به صراحت گفته بود که حاضر نیست جانش را به خطر بیاندازد.

پهلوی در این گفت‌و‌گو اذعان کرده بود: «من یک مسأله‌ای را می‌خواهم خیلی صاف و پوست‌کنده بگویم. من مبارزه می‌کنم که یک روزی هم‌میهنانمان آزاد شوند؛ ولی در نتیجه آزاد شدن، خودم نمی‌خواهم اولین قربانی این آزادی بشوم! من الان آزاد هستم؛ من یک فرد آزاد هستم... من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم را از دست بدهم! به هر دلیلی که می‌خواهد باشد».

گفتنی است که رضا پهلوی در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و در میانه جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به ایران، نیز امتحانش را پس داده؛ به‌گونه‌ای که از خود تصویری برای آمریکایی‌ها ترسیم کرد که آنها پی بردند پهلوی بسیار ترسو است و به‌عبارتی، آدم خطرکردن نیست.

در این‌باره «احمدعلی مسعودانصاری» نوه خاله فرح دیبا و مشاور پیشین رضا پهلوی، در کتابش تحت عنوان «من و خانواده پهلوی» می‌نویسد: «در سال ۱۹‌۸۶ میلادی (۱۳‌۶۵ شمسی) چند تن از دوستان که بهتر است نامشان را ذکر نکنم، از طریق نیکسون و یارانش به فکر پیاده کردن طرحی ضربتی برای گرفتن حکومت ایران افتادند... با حمایت جان کانلی و جمعی از مقامات نظامی آمریکا طرحی با عنوان «کیش» تهیه شد. قرار بود که با حمایت نیرو‌های آمریکا در منطقه، رضا غافلگیرانه در جزیره کیش پیاده شود و به جمهوری اسلامی اعلام جنگ کند. البته نیروی هوای عربستان سعودی و ناوگان آمریکا در منطقه نیز از او پشتیبانی کنند. پیش‌بینی می‌شد که اگر او چند روزی به این ترتیب در مقابل نیرو‌های جمهوری اسلامی تاب بیاورد، ارتشیان... به او خواهند پیوست. به این ترتیب، کیش پایگاه حرکت می‌شود». (من و خاندان پهلوی، احمدعلی مسعودانصاری، صص ۲۴۵ ـ ۲۴۶.)

مسعودانصاری در ادامه می‌نویسد: «اما جالب آن است که پس از آن‌که مراحل تصویب و برنامه‌ریزی اولیه طرح تمام شد و برای نخستین‌بار آن را با رضا در میان گذاشتند، وی بی آن‌که در مورد طرح و جزئیات و اهدافش بپرسد، اولین سؤالی که مطرح کرد، این بود که خوب برای فرار چه فکری کرده‌اید؟ و اگر موفق نشدیم چگونه می‌توانیم از آن‌جا فرار کنیم؟ که گفتند قربان، شما قرار است بروید ایران را بگیرید و از همین حالا به فکر فرار و نجات جان خودتان هستید!». (من و خاندان پهلوی، احمدعلی مسعود انصاری، صص ۲۴۶ ـ ۲۴۷.).

اما نکته دیگری نیز پیرامون این موضوع وجود دارد که قابل تأمل است. رضا پهلوی حدوداً سه سال پیش در مصاحبه‌ای با پاتریک دیوید، در پاسخ به این پرسش که «آیا خانواده‌ام را به ایران خواهم برد؟»، گفته بود: «دوست دارم به صورت پروازی [بین ایران و آمریکا]رفت برگشت کنیم؛ ولی ۴۰ سال است که اینجا زندگی کردم، خانواده و بچه‌هایم اینجا بزرگ شدند و دوستانم این‌جا هستند. اگر بخواهم برگردم ایران، برای چی برگردم؟».

منبع: فارس