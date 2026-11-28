باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۹۰ درصد برق کشور با گاز تولید می‌شود و در زمستان، افزایش مصرف گاز برای گرمایش خانه‌ها سوخت نیروگاه‌ها را محدود می‌کند. ساعات ۱۱ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۳ اوج مصرف برق است؛ بنابراین بهتر است کارهای سنگین برقی به ساعات پایانی شب منتقل شود.

استفاده از پرده‌های ضخیم، درزگیری پنجره‌ها، پوشیدن لباس گرم و کاهش دمای ترموستات، مصرف انرژی گاز خانه را کم می‌کند. در ادارات نیز تنظیم دما بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، حذف بخاری برقی و خاموش کردن گرمایش یک ساعت پیش از پایان کار، به کاهش هزینه‌ها و پایداری شبکه کمک می‌کند.