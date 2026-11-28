باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی جهادی سلامت و برنامه ویزیت و توزیع داروی رایگان به مناسبت هفته بسیج، به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان املش و با همکاری سپاه و جمعیت هلال‌احمر، در مسجد امام حسین(ع) روستای یوسف‌آباد برگزار شد.

این برنامه با حضور دکتر محمدتقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش، حجت‌الاسلام والمسلمین علی رنجبر، امام جمعه شهرستان، سرهنگ مطلب شعبان‌نیا، فرمانده سپاه و فرهاد بهرامی، بخشدار مرکزی شهرستان و همچنین اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای منطقه برگزار شد.

در این اردوی جهادی، پزشک متخصص قلب، پزشک متخصص داخلی، دو پزشک عمومی، داروساز، تکنسین دارویی، ماما، پرستار، مراقب سلامت و بهورزان حضور داشتند و خدمات موردنیاز اهالی روستاهای یوسف‌آباد، یاعلی گوابر، توشه‌میان و هردوآب و مناطق همجوار را ارائه کردند.

مجموع خدمات ارائه‌شده در این برنامه شامل ۳۳۵ مورد ویزیت تخصصی و عمومی، سنجش قندخون و فشارخون، نوار قلب، آزمایش HIV، مشاوره بهداشتی و ارائه داروی رایگان بود. همچنین داروهایی به ارزش تقریبی ۳۲۰ میلیون تومان به‌صورت رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.

این برنامه با هدف تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی، گسترش عدالت در سلامت و تقویت خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه اجرا شد.

منبع : روابط عمومی