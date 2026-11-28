باشگاه خبرنگاران جوان -عبدال دیانتی‌نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ا اشاره به حادثه ضرب و شتم دو نفر از حافظان محیط زیست در منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی دنا اظهار کرد: این حادثه در جریان گشت و کنترل و پایش منطقه در محدوده میمند رخ داد.

وی افزود: یک محیط‌بان و یک همیار طبیعت هنگام گشت‌زنی با دو شکارچی متخلف مسلح به یک قبضه سلاح مواجه شدند که در جریان انجام وظیفه قانونی و برخورد با متخلفان، شکارچیان با چوب، چماق و سنگ به آنان حمله کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه محیط‌بان و همیار طبیعت از ناحیه دست، پا و کمر مجروح شدند، تصریح کرد: متخلفان پس از این درگیری از محل حادثه متواری شدند، اما هویت آنان توسط محیط‌بان شناسایی شده است.

دیانتی‌نسب ادامه داد: در این خصوص پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضایی با عاملان این حادثه گفت: انتظار داریم دستگاه قضایی با این متخلفان برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین با اشاره به مخاطرات و دشواری‌های مأموریت محیط‌بانان و حافظان طبیعت خاطرنشان کرد: محیط‌بان و همیار طبیعت مجروح برای دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز درمانی یاسوج منتقل شده‌اند و روند درمانی آنان در حال انجام است.