باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مجلس شورای اسلامی دارای ۱۳ کمیسیون تخصصی است، اما نمایندگان می‌توانند طبق ماده ۴۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌‏اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، کمیسیون ویژه را تشکیل دهند. اعضاى کمیسیون ویژه که ۱۵ نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد و هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‏‌ها انتخاب خواهد شد.

طبق تبصره ماده ۴۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از کمیسیون‌های ویژه مجلس است که دستورکار مهم این کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تجمیع و تنقیح قوانین مرتبط با تولید و پیگیری نحوه اجرای قوانین تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دارای هشت کمیته به شرح ذیل است:

۱-کمیته نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۲-کمیته نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۳-کمیته نحوه اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

۴-کمیته سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های پیشرفت (توسعه) جمهوری اسلامی ایران و بودجه‌های سنواتی

۵-کمیته نحوه اجرای قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

۶-کمیته نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

۷-کمیته بررسی طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر

۸-کمیته نحوه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

از سال گذشته تا کنون ۱۴۳ جلسه توسط اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شده همچنین کمیته‌های زیرمجموعه این کمیسیون هم ۵۸ جلسه برگزار کردند و ۳ جلسه هم با وزرای دولت توسط اعضای این کمیسیون برگزار شده است.

اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در یک سال گذشته سه مصوبه مهم داشته‌اند که طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از مصوبات این کمیسیون است. دیگر مصوبه مهم این کمیسیون طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بود که این مصوبه براساس طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۲/۱۴۰۳ است و سومین مصوبه مهم کمیسیون ویژه حمایت از تولید طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق است.

ازجمله اقدامات مهم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در یک سال گذشته که کشورمان درگیر جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است می‌توان به اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (در اصلاح قانون مذکور رسیدگی به واحد‌های تولیدی و صنعتی در شرایط جنگ و اضطرار پیش‌بینی شده است)، بررسی راهکار‌های تسریع در ترانزیت و فرایند‌های عبور کامیون‌ها و نیز تسریع در تشریفات ادارای واردات و صادرات کالا از مرز‌های کشور و پیگیری راهکار‌های قانونی و اجرایی برای تسهیل تامین ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی اشاره کرد.

با توجه به دستورکاری که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارد اعضای این کمیسیون پیگیر مسائل مهمی در زمینه تامین ملی و رفع موانع تولید و فراهم کردن مسیر تجارت با کشور‌های دیگر هستند که ازجمله رفع مشکل تامین مالی خرید گندم و بررسی شیوه‌های اجرایی شدن جز (۲) بند (غ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، رفع مشکل مواد ناریه و سوخت معادن کشور، پیگیری مشکلات تردد وسایل حمل بار در مرز‌های دوغارون و بازرگان، پیگیری مشکلات صادرکنندگان دام و طیور، پیگیری مشکلات احداث نیروگاه‌های حرارتی، پیگیری مشکلات موجود بر سر راه تجارت با افغانستان درخصوص شیوه‌های تسویه ارزی و ریالی و رفع تعهدات و نیز درخواست راه‌اندازی ریال آف‌شور و پیگیری تسهیلات و موانع پیش‌روی کارخانجات استان فارس است.

تشریح اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید

محمد نصیری دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره این کمیسیون ویژه گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تفاوتی با کمیسیون‌های تخصصی دیگر دارد و آن این است که اعضای آن از طریق صحن مجلس انتخاب می‌شوند؛ یعنی نمایندگان در یک فرایند انتخاباتی، اعضای آن را مشخص می‌کنند. ماهیت این کمیسیون نیز مربوط به حوزه تولید و مباحث نظارتی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، کمیسیون ویژه حمایت از تولید تقریباً ۴۰ تا ۴۴ جلسه برگزار کرده است. همچنین کمیته‌های آن حدود ۵۰ تا ۵۵ جلسه برگزار کرده‌اند.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در کمیسیون حمایت از تولید، بحث قوانین است. ما در سنوات گذشته و همچنین در طول یک سال گذشته، قوانین بسیار خوبی داشته‌ایم. یکی از موضوعاتی که در دستورکار داشتیم، تأمین مالی بود. قانون تأمین مالی یکی از قوانین بسیار خوبی است که در سنوات گذشته در کمیسیون تولید شکل گرفته و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

این نماینده مجلس می‌گوید در این زمینه، مباحث و یکسری اصلاحات وجود داشت. ما قانون تأمین مالی را در مجلس و در صحن کمیسیون، طی جلسات مختلف برگزارشده، مورد بررسی قرار دادیم. این قانون در کلیت خود در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و رأی آورد. در مرحله دوم نیز مورد بررسی قرار گرفت و در صحن کمیسیون، مواد آن بررسی شد. این قانون ۴۵ ماده دارد و در آنجا بررسی‌های لازم درباره قانون تأمین مالی انجام شد تا بتوانیم برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه داشته باشیم.

تلاش برای رفع مشکلات با بازدید‌های میدانی

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس گفت: موضوعات مختلفی در دستورکار کمیسیون قرار دارد. این کمیسیون بیشتر به مباحث نظارتی و گزارش‌هایی که از حوزه‌های مختلف تولید ارائه می‌شود، می‌پردازد. همچنین بازدید‌های میدانی از استان‌های مختلف و واحد‌های تولیدی داریم. فکر می‌کنم بیش از ۲۰ مورد بازدید میدانی انجام داده‌ایم.

نصیری اظهار کرد: در بازدید‌های میدانی، مسئولان مربوطه که در آن حوزه با مشکلات خاصی مواجه هستند، همراه ما می‌شوند. در جریان بازدید‌های نظارتی، یکسری موضوعات همان‌جا مرتفع می‌شود. مسئولان مربوطه را هماهنگ می‌کنیم و برخی مسائل را در همان محل پیگیری می‌کنیم. یکسری موضوعات نیز نیازمند بررسی‌های بعدی است که در کمیسیون تولید جلساتی برای آنها برگزار می‌کنیم و نواقص را با مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا مشکلات مرتفع شود حتی در حوزه تقنین و قانون‌گذاری نیز ممکن است نیاز به اصلاح قانون وجود داشته باشد که این موارد را در زمینه‌های مربوطه بررسی می‌کنیم.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس تصریح کرد: در مجموع، کار کمیسیون حمایت از تولید بیشتر شامل فعالیت‌های میدانی و نظارتی است. در جریان این فعالیت‌ها، نواقصی را که مشاهده می‌کنیم، هم از لحاظ نظارتی پیگیری می‌کنیم و هم از لحاظ تقنین مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در مدتی که در کمیسیون حمایت از تولید حضور داشته‌ایم، موضوعات مختلفی را بررسی کرده‌ایم؛ چراکه در قوانین و آیین‌نامه‌ها، دستگاه‌های مربوطه و وزارتخانه‌های مرتبط را موظف می‌دانیم که وظایف خود را انجام دهند. در برخی موضوعات، بیشتر مشکلات در آیین‌نامه‌هاست. این آیین‌نامه‌ها در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و اگر در حوزه آیین‌نامه‌ها مشکلی یا نقصی وجود داشته باشد، آن موضوع را بررسی می‌کنیم.

نصیری با بیان اینکه دو موضوع را به‌صورت مصداقی خدمتتان عرض می‌کنم؛ چراکه موضوعات مختلفی در دستور کار بوده استف گفت: در طول یک سال گذشته، واحد‌هایی که به‌صورت مستقیم در جنگ آسیب دیده بودند، مورد توجه قرار گرفتند. درباره وزارتخانه‌ها، تسهیلات و امکاناتی که باید در اختیار این واحد‌ها قرار می‌گرفت، وارد بازدید و بررسی شدیم و در کمیسیون مورد نظارت قرار دادیم. دستگاه‌هایی که باید وظایف خود را انجام می‌دادند، اما آنها را انجام نداده بودند، به‌نوعی موظف کردیم و تکلیف کردیم که این کار‌ها را انجام دهند.

دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار کرد: یکسری موضوعات نیز در مباحث جنگ وجود داشت که به‌صورت غیرمستقیم آسیب می‌دیدند. به‌عنوان مثال، در طول یک سال گذشته، در حوزه معادن مشکلاتی داشتیم؛ به‌ویژه در بخش مواد ناریه و مواد سوختی. جلسات مکرری در کمیسیون برگزار کردیم و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم. به‌نوعی اجازه ندادیم مشکلات اساسی برای جمعیتی که در آنجا اشتغال داشتند، یعنی کارگران عزیزمان، ایجاد شود و این افراد اخراج شوند یا کار خود را از دست بدهند و خروجی‌های مناسبی نیز در این زمینه داشتیم.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس اضافه کرد: موضوع دیگری نیز با توجه به شرایط جنگی وجود داشت. در این شرایط، در حوزه مرز‌ها با یکسری مشکلات مواجه بودیم. با توجه به تحریم‌هایی که ایجاد شده بود، ازجمله تحریم‌های دریایی، باید بیشترین مراودات اقتصادی خود را از مرز‌های زمینی انجام می‌دادیم.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس بیان کرد: در این زمینه، یکسری مشکلات در مرز‌ها وجود داشت. طی چند وقت گذشته و در طول پنج تا شش ماه اخیر، از مرز دوغارون، مرز افغانستان و همچنین مرز بازرگان بازدید داشتیم. در آنجا مشاهده کردیم که در حوزه‌های مختلف، هر دستگاه و هر مجموعه‌ای تفسیر قانون را به نفع خودش انجام می‌دهد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در اینجا، براساس قانون اساسی، اعلام کردیم که تفسیر قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است. پس از بازدید‌های میدانی، این موضوعات با دستگاه‌های مختلف مطرح شد و برخی از مشکلات در همان محل مرتفع شدند. پس از آن نیز جلساتی در کمیسیون تولید و در صحن خود مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و این نواقص و موضوعات را مورد بررسی قرار دادیم تا ابهامات و مسائل مرتفع شوند.

نصیری تاکید کرد: هدف این بود که بتوانیم در بحث صادرات، که در موقعیت کنونی بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزه تولید است، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم.

همگرایی میان دستگاه‌ها

دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار کرد: یک نمونه و مصداق خدمتتان عرض کنم. در بازدیدی که از مرز دوغارون داشتیم، کامیون‌های ما ۴۵ روز متوقف مانده بودند. پس از انجام این بازدید‌ها و اقدامات نظارتی، گزارشی که ارائه شد، نشان داد که وضعیت بسیار مناسبی پیدا کرده است. در این زمینه، میان دستگاه‌ها همگرایی ایجاد کردیم و بررسی‌های لازم انجام شد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس بیان کرد: ما قوانین بسیار خوبی را در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون تولید تصویب کرده‌ایم، اما در مرحله اجرا می‌بینیم هدفی که قانون‌گذار و قوه مقننه داشته‌اند، محقق نشده و قانون به هدف نهایی خود نرسیده است. به همین دلیل، در این موضوعات نیز به‌صورت مصداقی ورود پیدا می‌کنیم.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در قانون تأمین مالی مطرح بوده، بحث لایه مشارکت عمومی ـ خصوصی است که تا امروز خروجی موردنظر را نداشته است. ما پروژه‌هایی را به‌عنوان طرح پایلوت معرفی کرده‌ایم و خودمان جلسات مختلفی در کمیسیون برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم این موضوعات را بررسی کنیم و ببینیم قوانینی که بسیار خوب وضع شده‌اند، در حوزه اجرا با چه مشکلاتی مواجه هستند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: نمونه‌ها و مصادیق مختلفی را در صحن کمیسیون مطرح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. سرمایه‌گذاری که می‌خواست در حوزه مشارکت عمومی ـ خصوصی وارد شود و دستگاهی که باید محاسبات لازم را انجام می‌داد، این موارد را به‌صورت مصداقی بررسی کردیم. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مسئول، همچنین سرمایه‌گذاری که قرار بود در این مشارکت عمومی ـ خصوصی حضور پیدا کند، به‌صورت عملیاتی و اجرایی وارد میدان شدند تا بتوانیم خروجی‌های مطلوبی داشته باشیم.

دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، که نظارت بر آن برعهده کمیسیون است، مباحثی است که در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد، به‌ویژه در بحث سهام عدالت، مطرح می‌شود.

نصیری گفت: با توجه به اینکه بنده رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس هستم و مسئولیت کمیته تعاون کمیسیون نیز برعهده اینجانب است، نسبت به این موضوعات و مشکلاتی که می‌خواستند در بحث سهام عدالت برای مردم ایجاد کنند، پیگیری‌هایی داشته‌ایم.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس تصریح کرد: خدا رهبر عزیز و شهیدمان را رحمت کند، در فرمان هشت‌ماده‌ای که حضرت آقا داشتند این هدف شکل گرفت که مردم در مسائل اقتصادی سهیم شوند و به‌نوعی خود مردم، اقتصاد را در اختیار داشته باشند. همچنین سود سهام عدالت بتواند اهرم اقتصادی برای پروژه‌های بسیار بزرگ‌تر و سودآور باشد.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس اظهار کرد: یکی از اقداماتی که دولت در این مقطع در بحث سهام عدالت، آزادسازی‌ها و موضوعات مربوط به آن دنبال می‌کند، مبتنی بر تفسیری است که از سهام عدالت داشته است. تفسیر اشتباهی که در این زمینه وجود داشت، این بود که تصور می‌کردند با توجه به نگاه مقام معظم رهبری، در بحث سهام عدالت تا ابد، تمام موضوعات مربوط به سهام عدالت بر عهده سازمان بورس است؛ یعنی سازمان بورس هر تصمیمی بگیرد، می‌تواند بر همان اساس اقدام کند، اما ما در مجلس شورای اسلامی مکاتبه‌ای با معاونت قوانین انجام دادیم و معاون قوانین صراحتاً این موضوع را تکذیب کرد.

این نماینده مجلس می‌گوید با این حال، جلسات مختلفی داشتیم؛ چراکه دستورالعملی که با همین نگاه نسبت به این موضوع تنظیم شده بود، قرار بود سهام عدالت را به‌نوعی آزاد کند. افرادی نیز بودند که می‌خواستند از این موضوع سوءاستفاده کنند و پشت صحنه آن حضور داشتند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید، از همان روز اول نیز در بحث سهام عدالت، بسیاری از بنگاه‌ها آمادگی واگذاری در این زمینه را نداشتند و این موضوع با نگاه مستقیم حضرت آقا انجام شده بود. اکنون نیز دوباره به‌نوعی می‌خواهند بنگاه‌های اقتصادی و رانت‌های اقتصادی پشت صحنه را وارد میدان کنند تا در این شرایط خاص، سهام مردم را به پایین‌ترین قیمت خریداری کنند و مشکلات و موضوعات بعدی را ایجاد کنند.

دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس بیان کرد: در این زمینه، جلسات مختلفی با مجموعه‌های اقتصادی مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس برگزار کردیم. تفسیر نهایی این بود که باید نگاه حضرت آقا و مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع مشخص شود تا ببینیم ایشان چه نگاهی داشته‌اند و بتوانیم این مسئله را با همین روش، در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، به‌نحو مناسبی پیش ببریم و مردم را در حوزه اقتصادی درگیر کنیم.

حضور ویژه کمیسیون ویژه

نصیری گفت: همان‌طور که امروز مردم جنگ را مدیریت کردند و در بیش از ۲۶۰ شاهد حضور پرشور مردم در میدان هستیم، نگاه ما در حوزه اقتصاد نیز بر این است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی‌سازی اقتصاد، بتوانیم بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به خود مردم واگذار کنیم و مردم مدیریت اقتصادی را برعهده داشته باشند.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس اظهار کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در این مدت، با توجه به اینکه دوران جنگ بوده است، به‌جرئت خدمتتان عرض می‌کنم که جلسات آن پرشور و مستمر بوده و مرتباً پیگیری انجام شده است. در این مقطع حساس کنونی، باید این کمیسیون ویژه‌تر وارد میدان می‌شد و همین‌طور نیز وارد میدان شد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: حتی در دوران قبل از جنگ، جلسات کمیسیون ما نسبت به گذشته بسیار پررنگ‌تر بود و جلسات به‌صورت حضوری برگزار می‌شد تا بتوانیم در این شرایط و در آستانه مباحث جنگ، موضوعات کشور را ویژه‌تر پیگیری کنیم. ان‌شاءالله در موضوعات مختلف، به‌ویژه در بحث کشور‌های همسایه، با توجه به بازدیدی که از کشور افغانستان داشتیم، بتوانیم در حوزه تولید، هم در کشور افغانستان و هم در جمهوری اسلامی ایران، در مباحث مختلف برنامه‌ریزی انجام دهیم.

این نماینده مجلس می‌گوید بسیاری از محصولات کشور ما می‌تواند در کشور افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. یکسری بروکراسی‌ها وجود داشت که به‌طور جدی در حال پیگیری آنها هستیم تا بتوانیم در حوزه‌های مختلف تولید، روزبه‌روز رشد چشمگیری داشته باشیم و تولیدات ما در کشور‌های مختلف و همچنین در کشور خودمان، روزبه‌روز با کیفیت و شرایط مناسب‌تری ارائه شوند.

نصیری درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که از مصوبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید است، گفت: یکی از قوانین بسیار خوب قانون تأمین مالی است که هدف آن استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی در حوزه‌های گوناگون است.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس بیان کرد: ما در قانون تأمین مالی که فکر می‌کنم در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود، یک‌سری مباحث و نواقص را در مرحله اجرا مشاهده کردیم. به همین دلیل، این موارد را در قالب اصلاح قانون تأمین مالی مطرح کردیم.

دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار کرد: این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد، کلیات آن رأی آورد و مجدداً جلسات بسیار مختلفی در سطح کمیسیون برگزار شد. اکنون قانون تأمین مالی، که فکر می‌کنم حدود ۴۵ ماده دارد، مورد بررسی قرار گرفته و آماده است تا طی دو هفته آینده برای تصویب نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید و بتوانیم در این خصوص برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم.

نصیری درباره طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که کمیسیون وقت بسیار زیادی برای آن گذاشت، بحث قانون گردشگری بود. با توجه به ماهیت فعالیت‌های کمیسیون در حوزه تولید، این موضوع نیز در سطح کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت البته در صحن مجلس یکسری مشکلات ایجاد شد که دوباره در حال پیگیری هستیم تا این طرح مجدداً مطرح شود. قانون گردشگری نیز در حوزه گردشگری و ظرفیت‌های آن، موضوع بسیار مناسبی است.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس بیان کرد: با توجه به ظرفیت بسیار بالای کشور ما در حوزه گردشگری، یکسری مشکلات اجرایی وجود داشت که در بازدید‌های میدانی نیز با آنها مواجه شدیم. مشکلاتی در حوزه اجرا داشتیم که در این زمینه نیز مصوباتی انجام دادیم تا برنامه‌ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: باید بتوانیم این طرح را مجدداً به صحن مجلس بیاوریم تا بسیاری از موضوعات و مشکلاتی که در حوزه گردشگری وجود دارد، برطرف شود. صنعت گردشگری، صنعت بسیار درآمدزایی است و می‌توانیم از ظرفیت‌های آن در این حوزه استفاده کنیم.

دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس درباره طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق گفت: در این خصوص، مسئولیت کمیته برعهده خانم قیصری بود و جلسات مختلفی در کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه برگزار شد.

نصیری در پایان گفت: این طرح در مجموع، در طول یک سال گذشته، با مباحث بسیار زیادی همراه بوده و اکنون آماده است تا به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید.

ظرفیت مهم مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ظرفیت‌های مهم مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید ملی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این کمیسیون با استفاده از ابزار‌های قانون‌گذاری و نظارتی، می‌تواند در رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری نقش مؤثری داشته باشد.

در نهایت، موفقیت این کمیسیون در گرو پیگیری مستمر مصوبات، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توجه به نیاز‌ها و مشکلات واقعی تولیدکنندگان است. هر اندازه ارتباط میان تصمیم‌گیری‌های مجلس و واقعیت‌های اقتصادی کشور بیشتر باشد، امکان دستیابی به رشد پایدار، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد ملی نیز بیشتر خواهد شد.