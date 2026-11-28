باشگاه خبرنگاران جوان -محمدجواد ترابیان با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی قم در روز‌های آینده اظهار کرد: امروز شنبه، هفتم آذرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات ابتدایی روز غبار صبحگاهی شکل می‌گیرد.

وی افزود: در برخی ساعات امروز شنبه وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود و جهت باد شرقی خواهد بود که سرعت آن بین ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.

ترابیان ادامه داد: روز یکشنبه، هشتم آذرماه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم رخ می‌دهد.

وی گفت: در روز یکشنبه جهت باد شرقی و سرعت آن بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و دمای هوا در شهر قم بین هفت تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قم با اشاره به تداوم شرایط پایدار جوی افزود: استقرار هوای نسبتاً پایدار بر روی استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، وزش باد عمدتاً ملایم خواهد بود.

وی ادامه داد: تداوم پایداری هوا شرایط را برای انباشت آلاینده‌های جوی، به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت و همچنین در ساعات ابتدایی روز فراهم می‌کند و کیفیت هوا به تدریج کاهش خواهد یافت.

ترابیان اظهار کرد: روز دوشنبه، نهم آذرماه، آسمان استان قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود و با نزدیک شدن سامانه بارشی، به تدریج بر میزان ابر‌ها افزوده می‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت دوشنبه، فعالیت سامانه بارشی از سمت غرب استان آغاز خواهد شد و در ابتدا بارش‌ها به صورت پراکنده خواهد بود.

بارش باران از اواخر دوشنبه آغاز می‌شود

کارشناس هواشناسی قم گفت: با گسترش موج بارشی در روز سه‌شنبه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد شد و در برخی ساعات بارش باران و مه‌آلودگی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان افزود: روند دمایی نیز از روز دوشنبه بار دیگر کاهشی خواهد شد، در حالی که برای روز‌های شنبه و یکشنبه تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وی گفت: بر اساس پیش‌بینی سه‌روزه، دمای شهر قم در روز شنبه به کمینه هشت و بیشینه ۲۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و در روز یکشنبه نیز کمینه دما هفت و بیشینه آن ۲۳ درجه خواهد بود.

وی گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، کوه سفید با دمای ۶.۵ درجه سانتی‌گراد سردترین صبحگاه استان قم و جمکران با دمای ۲۷.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در گرم‌ترین ساعات بعدازظهر بوده است.