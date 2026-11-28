باشگاه خبرنگاران جوان- کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره تخلفات چند باشگاه در رقابت‌های لیگ برتر اعلام کرد که بر اساس آن، باشگاه‌های پرسپولیس، پیکان، ذوب‌آهن و فجرسپاسی با جریمه نقدی روبه‌رو شدند.



بر اساس آرای صادرشده، باشگاه پرسپولیس به دلیل تأخیر در ورود به زمین مسابقه در نیمه دوم دیدار مقابل پیکان، به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.باشگاه پیکان نیز به دلیل تأخیر در ورود به زمین در نیمه اول و دوم همین مسابقه، باید ۶۰ میلیون تومان جریمه پرداخت کند.



در دیگر آرای اعلام‌شده، باشگاه ذوب‌آهن به دلیل تأخیر در ورود به زمین مسابقه و استفاده تماشاگران از تجهیزات فاقد مجوز در دیدار مقابل شمس‌آذر، ۵۰ میلیون تومان جریمه شد.همچنین باشگاه فجرسپاسی به دلیل سردادن شعارهای موهن از سوی تماشاگران و مغایرت تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با شمار حاضران در ورزشگاه در دیدار مقابل چادرملو، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.



شکایت ملوان از تراکتور مختومه شد



کمیته انضباطی درباره شکایت باشگاه ملوان از تراکتور به دلیل توهین تماشاگران این تیم در دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد نیز رأی خود را صادر کرد.

بر اساس اعلام این کمیته، با توجه به اینکه پیش‌تر مطابق دادنامه شماره ۱۰۱۵ درباره این موضوع تصمیم‌گیری شده بود، از رسیدگی مجدد به پرونده خودداری و شکایت مختومه اعلام شد.طرفین این پرونده هفت روز فرصت دارند تا در صورت اعتراض، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را ارائه کنند.