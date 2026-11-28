باشگاه خبرنگاران جوان - تصور کنید وارد مهمانی شده‌اید؛ بزرگ‌تر‌ها در حال گفت‌و‌گو هستند و کودک شما در گوشه‌ای خسته و بی‌حوصله، مدام از مبل بالا می‌رود، به وسایل دیگران دست می‌زند یا سراغ گوشی بزرگ‌تر‌ها می‌رود. ناگهان صدای تذکر‌های پیاپی بلند می‌شود: «این کار را نکن!»، «بنشین!»، «تو که بچه خوبی بودی، چه شد؟»

این صحنه آشنا، نتیجه یک غفلت ساده است؛ نبود برنامه‌ای ازپیش‌تعیین‌شده برای سرگرم‌کردن کودک.

«زهرا مجیدی»، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی و درمانگر کودک، تجربه‌ای واقعی از مدیریت این موقعیت‌ها را مرور می‌کند.

با وجود اسباب‌بازی‌های میزبان، باز هم وسیله ببرید

بسیاری از والدین تصور می‌کنند اگر به خانه‌ای بروند که خودش اسباب‌بازی دارد، نیازی به بردن وسایل نیست. اما واقعیت این است که اگر کودک میزبان آن روز نخواهد اسباب‌بازی‌هایش را به اشتراک بگذارد، کل مهمانی به یک کشمکش و اعصاب‌خردی تبدیل می‌شود. حتی اگر میزبان اجازه ندهد، باز هم لازم است والدین یک سری وسایل همراه داشته باشند تا کودک در محیط جدید احساس امنیت و سرگرمی کند. این وسایل نه‌تنها از لجبازی جلوگیری می‌کنند، بلکه فرصتی برای آموزش مهارت «امانت گرفتن» و «تعامل» فراهم می‌آورند.

نقش کلیدی محرک‌های جذاب در جلب توجه کودک

وقتی به خانه مادربزرگ یا مهمانی می‌روید، کودک اغلب به سمت گوشی و فیلم‌های نامناسب کشیده می‌شود. در خانه مادربزرگ که آزادی کامل وجود دارد، هر فیلمی که بخواهد می‌بیند و والدین با تذکر‌های مکرر کاری از پیش نمی‌برند. راز موفقیت در این است که قبل از رفتن، یک «محرک جذاب» در کیف خود داشته باشید؛ مثلاً یک خوراکی بامزه و جذاب یا یک وسیله بازی جدید. باید کاری کنیم که کودک حرف ما را گوش کند و به‌جای گوشی، به سمت ما بیاید.

انتخاب هوشمندانه بازی بر اساس موقعیت

در خانه مادربزرگ که هیچ بچه‌ای نیست، کودک می‌تواند با یک بزرگسال بازی کند. به‌عنوان‌مثال، دستکش بوکس (البته اگر مناسب سن و روحیه کودک باشد و از آسیب جلوگیری کند) یا بازی‌های شکلکی. این نوع بازی‌ها به کودک اجازه می‌دهد با بزرگسال تعامل کند بدون آنکه خطر آسیب‌دیدگی وجود داشته باشد. اما در مهمانی که بچه‌های دیگر هم هستند، باید بازی‌های گروهی‌تر انتخاب کنیم؛ مثل سازه‌های چفت‌شونده، برج چوبی که با هم بسازند، یا تفنگ‌های اسباب‌بازی بدون تیر که بافاصله از هم بازی کنند. در اینجا بردن دستکش بوکس خطرناک است، چون ممکن است کودک کوچک‌تری آسیب ببیند.

هنر ارائه و آغاز بازی

ممکن است بگویید من وسیله بردم، اما کودک حتی سمتش نمی‌رود! این دو دلیل دارد: یا وسیله جذابی نبوده، یا جذاب ارائه نشده است. اگر خودمان هیجان شروع بازی را نشان دهیم، کودک هم جذب می‌شود. مثلاً بگویید: «بیایید با هم یک ساختمان بلند بسازیم، ببینم چندطبقه می‌شود!». یا اگر هیچ وسیله‌ای ندارید، یک کاغذ بردارید و موشک بسازید و مسابقه بدهید. همان‌طور که «غول چراغ جادو» هر لحظه چیز جدیدی رو می‌کند، ما هم باید مدام خلاقیت به خرج دهیم. اگر بگوییم «هر وقت خواستی برو بازی کن¡»، مطمئناً کودک نخواهد رفت.

درس بزرگ برای والدین

در واقع، والدین باید از قبل تدابیر امنیتی داشته باشند تا کودک کمتر به سمت گوشی برود، کمتر لجبازی کند و توجه منفی نگیرد. اگر برنامه‌ریزی نداشته باشیم، در نهایت خسته و کلافه از مهمانی بیرون می‌آییم و می‌گوییم «اصلاً خوش نگذشت، چون بچه‌ام مدام کار بد می‌کرد و مهمانی را به هم می‌ریخت».

تربیت کودک، نیازمند پیش‌بینی موقعیت‌هاست

بردن وسایل و اسباب‌بازی‌های مناسب، نه یک کار اضافی، بلکه یک تدبیر هوشمندانه برای کاهش تنش و افزایش کیفیت زمان در مهمانی‌هاست. با آماده‌سازی درست، می‌توانیم ازیک‌طرف از تذکر‌های مداوم و لجبازی‌های کودک جلوگیری کنیم و از طرف دیگر، تجربه‌ای شاد و آرام برای خود و فرزندمان رقم بزنیم. به یاد داشته باشید که با خلاقیت و برنامه‌ریزی، می‌توانیم مرز‌های یک مهمانی موفق را تعیین کنیم.

منبع: فارس